Finanzen
Anzeige

Edelmetalle in einer neuen Marktphase

Gold über 5.500 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar pro Unze
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.01.2026 00:00
Lesezeit: 1 min
Edelmetalle in einer neuen Marktphase
Bildquelle: Edmund Falkenhahn AG

Geopolitische Spannungen, hohe Staatsverschuldung und strukturelle Unsicherheiten im globalen Finanzsystem prägen zunehmend das wirtschaftliche Umfeld. Vor diesem Hintergrund rückt der langfristige Schutz von Vermögenswerten verstärkt in den Fokus. Dabei geht es weniger um kurzfristige Ertragschancen als vielmehr um Eigentumsschutz, Substanz und finanzielle Eigenverantwortung.

Finanzielle Vermögenswerte in Form von Bankguthaben stellen rechtlich betrachtet Forderungen gegenüber Dritten dar. Sie sind abhängig von der Stabilität des Systems, regulatorischen Eingriffen und der Zahlungsfähigkeit der Institutionen. Sachwerte hingegen begründen Eigentum. Physische Edelmetalle sind kein Versprechen, sondern reale Vermögenswerte mit eigener Substanz. Dieser Unterschied gewinnt in einer neuen Marktphase zunehmend an Bedeutung.

Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium besitzen seit Jahrtausenden eine anerkannte Funktion als Wertspeicher. Sie verfügen über Material- und Gebrauchswert, werden weltweit nachgefragt und haben sich historisch als werthaltiger Sachwert bewährt. Edelmetalle dienen nicht der laufenden Ertragsgenerierung, sondern dem langfristigen Erhalt von Substanz. Geldwerte hingegen unterliegen strukturell der Inflation und verlieren kontinuierlich an Kaufkraft, während niedrige Realzinsen einen Ausgleich zusätzlich erschweren.

Das MTS Money Transfer System bietet in diesem Zusammenhang eine politisch und finanziell unabhängige Plattformlösung. Die Unternehmung wird von ihren Inhabern nach moralischen Grundsätzen geführt und verzichtet bewusst auf kreditbasierte Geschäftsmodelle. Sämtliche innerhalb der Plattform geführten Beträge sind zu 100 Prozent mit physischem Gold hinterlegt. Teildeckungen, Hebelmechanismen oder Fremdfinanzierungen finden nicht statt. Der Fokus liegt auf Transparenz, Substanz und Eigentumsschutz.

Besonderes Augenmerk liegt auf Systemkontrolle und Datensicherheit. Das MTS Money Transfer System erfüllt die vorgegebenen Datenschutzbestimmungen. Sämtliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Das Rechenzentrum unterliegt höchsten Sicherheitsanforderungen, und Software sowie Hardware stehen im vollständigen Eigentum der Unternehmung. So ist die technische und organisatorische Unabhängigkeit gewährleistet und der Schutz der Vermögenswerte sowie der Daten der Lizenznehmer sichergestellt.

Die Nutzung des Systems basiert auf klar definierter Eigenverantwortung. Lizenznehmer treffen ihre Entscheidungen eigenständig und tragen die volle Verantwortung für ihr Handeln. Das MTS Money Transfer System bietet eine sichere, unabhängige Infrastruktur, die alle Abläufe unterstützt – ersetzt jedoch nicht die persönliche Prüfung oder individuelle Entscheidungen des Lizenznehmers.

Edelmetalle sind kein spekulatives Instrument, sondern ein bewährter Sachwert. In einer neuen Marktphase, geprägt von Unsicherheit und strukturellen Veränderungen, kann der Fokus auf physische Substanz, Eigentumsschutz und Systemunabhängigkeit einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Vermögenssicherung leisten.

Registrieren Sie sich und entdecken Sie das MTS Money Transfer System – mit Fokus auf Eigentumsschutz, physische Substanz und Eigenverantwortung.

www.world-mts.com


US-Börsen: Apple übertrifft Prognosen: iPhone-Umsatz erzielt Allzeitrekord
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Apple übertrifft Prognosen: iPhone-Umsatz erzielt Allzeitrekord
29.01.2026

Apple gab am Donnerstag seine Ergebnisse für das erste Quartal bekannt und übertraf dank starker iPhone-Verkäufe die Erwartungen der...

US-Börsen: Microsofts freier Fall zog US-Börsen ins Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Microsofts freier Fall zog US-Börsen ins Minus
29.01.2026

Der Kurssturz der Microsoft-Aktie um mehr als 10 Prozent löste am Donnerstag einen Börsenabschwung aus.

Iran erlässt Notstandsverordnung: Vorsorge angesichts eines möglichen Militärangriffs der USA
DWN
Politik
Politik Iran erlässt Notstandsverordnung: Vorsorge angesichts eines möglichen Militärangriffs der USA
29.01.2026

Die iranische Regierung erlässt eine Notstandsverordnung, mit der sie zentrale Befugnisse an die Provinzen überträgt. Damit trifft das...

DAX-Kurs zum Handelsschluss im Minus: SAP-Kurseinbruch belastet
DWN
Finanzen
Finanzen DAX-Kurs zum Handelsschluss im Minus: SAP-Kurseinbruch belastet
29.01.2026

Der DAX-Kurs ist am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem das DAX-Schwergewicht SAP die Anleger enttäuschte. Gleichzeitig verunsichern...

Goldpreis stoppt Rekordlauf: Edelmetallmärkte drehen plötzlich – Trendwende oder Korrektur?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis stoppt Rekordlauf: Edelmetallmärkte drehen plötzlich – Trendwende oder Korrektur?
29.01.2026

Ein Goldpreis-Rekordhoch gab es am Donnerstagmorgen genau wie in den vergangenen Tagen, mal wieder. Jeden Tag ein Goldpreis-Rekordhoch....

EU-Industrieemissions-Richtlinie für Klimaschutz: Neue Schadstoffregeln für Industrie beschlossen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU-Industrieemissions-Richtlinie für Klimaschutz: Neue Schadstoffregeln für Industrie beschlossen
29.01.2026

Das Bundeskabinett verabschiedet einen Gesetzesentwurf, der eine Richtlinie der EU zu Industrieemissionen bis zum 1. Juli in nationales...

Novo Nordisk-Aktie wieder unter Druck: Holt Eli Lilly den Vorsprung endgültig auf?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Novo Nordisk-Aktie wieder unter Druck: Holt Eli Lilly den Vorsprung endgültig auf?
29.01.2026

Die Novo Nordisk-Aktie steht nach einem kurzen Zwischensprint wieder unter Druck: Im Frankfurter Börsenhandel am Donnerstag verliert die...

Europäische Investitionsbank (EIB): EU-Förderbank verstärkt Engagement in der Verteidigung
DWN
Panorama
Panorama Europäische Investitionsbank (EIB): EU-Förderbank verstärkt Engagement in der Verteidigung
29.01.2026

Europa steht sicherheitspolitisch unter Druck: Russlands Angriffskrieg und globale Machtverschiebungen zwingen die EU zum Handeln. Die...