Russland-Embargo: Razzia gegen mutmaßliches Exportnetzwerk

Zollmitarbeiter durchsuchen Gebäude im Zusammenhang mit verbotenen Rusland-Exporten. Ein kriminelles Netzwerk soll aus Lübeck Güterexporte etwa an russische Rüstungsunternehmen veranlasst haben – und das trotz Embargos der Europäischen Union (EU) (Foto: dpa). Foto: News5 / Sebastian Peters