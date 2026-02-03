Politik

Kevin Warsh als FED-Vorsitzender: Mehr Stabilität oder neue Unsicherheit?

Die Nominierung von Kevin Warsh als Vorsitzenden der US-Notenbank verschiebt die Erwartungen an die künftige Geldpolitik und beeinflusst die Finanzmärkte. Steht die Fed vor mehr Stabilität oder vor neuer Unsicherheit?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.02.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
Kevin Warsh als FED-Vorsitzender: Mehr Stabilität oder neue Unsicherheit?
Die Nominierung von Kevin Warsh an die Spitze der FED rückt Fragen nach der künftigen geldpolitischen Ausrichtung und ihrer Wirkung auf die Finanzmärkte in den Fokus (Foto: dpa) Foto: pabradyphoto

Im Folgenden:

  • Warum Kevin Warshs Nominierung zum Fed-Vorsitzenden für gemischte Marktreaktionen sorgt.
  • Weshalb Warshs Erfahrung aus der Finanzkrise 2008 als Vertrauensfaktor gilt.
  • Wie die kritische Haltung des designierten Fed-Chefs zur expansiven Geldpolitik Anleihemärkte beeinflusst.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Kevin Warsh als FED-Vorsitzender: Mehr Stabilität oder neue Unsicherheit?
DWN
Politik
Politik Kevin Warsh als FED-Vorsitzender: Mehr Stabilität oder neue Unsicherheit?
03.02.2026

Die Nominierung von Kevin Warsh als Vorsitzenden der US-Notenbank verschiebt die Erwartungen an die künftige Geldpolitik und beeinflusst...

Tanken in Deutschland: Spritpreise steigen wegen Rohöl und CO2-Preis
DWN
Panorama
Panorama Tanken in Deutschland: Spritpreise steigen wegen Rohöl und CO2-Preis
03.02.2026

Sprit wird teurer: Benziner und Diesel kosten im Januar deutlich mehr. Haupttreiber sind steigende Rohölpreise und die neue CO2-Abgabe.

Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew
DWN
Politik
Politik Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew
03.02.2026

Russlands Angriffe auf die Ukraine treffen erneut die Energieinfrastruktur. Hunderttausende Menschen stehen ohne Heizung und Strom da....

Zalando-Aktie bricht ein: TikTok-Konkurrenz verunsichert Anleger
DWN
Finanzen
Finanzen Zalando-Aktie bricht ein: TikTok-Konkurrenz verunsichert Anleger
03.02.2026

Ein einziger Analystenkommentar reicht – und schon rauscht die Zalando-Aktie in den Keller. Die Anleger fürchten, dass globale...

Teilzeit boomt: Wie Unternehmen, Branchen und Demografie die Quote treiben
DWN
Unternehmen
Unternehmen Teilzeit boomt: Wie Unternehmen, Branchen und Demografie die Quote treiben
03.02.2026

Das Angebot an Teilzeitjobs wächst seit Jahren, damit auch die Anzahl an Beschäftigen in Teilzeit – freiwillig oder nicht. Warum die...

PayPal-Aktie sackt ab: Anleger von PayPal-Quartalszahlen geschockt – was jetzt droht
DWN
Finanzen
Finanzen PayPal-Aktie sackt ab: Anleger von PayPal-Quartalszahlen geschockt – was jetzt droht
03.02.2026

Die PayPal-Aktie erlebt einen dramatischen Absturz nach enttäuschenden Quartalszahlen und einem überraschenden Chefwechsel. Die Anleger...

Entscheidungsautonomie: Warum Führungskräfte entscheiden dürfen, aber nichts bewirken
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Entscheidungsautonomie: Warum Führungskräfte entscheiden dürfen, aber nichts bewirken
03.02.2026

Flache Hierarchien, Vertrauen und Agilität gelten als neue Leitbilder moderner Unternehmensführung. Doch hinter der Fassade...

US-russischer Atomvertrag vor dem Aus: Risiken für die globale Sicherheitsordnung
DWN
Politik
Politik US-russischer Atomvertrag vor dem Aus: Risiken für die globale Sicherheitsordnung
03.02.2026

Der US-russische Atomvertrag läuft aus und beendet die letzte verbindliche nukleare Rüstungskontrolle zwischen Washington und Moskau....