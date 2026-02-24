Wirtschaft

EU-Schweiz-Abkommen: EU-Staaten ebnen Weg für intensivere Zusammenarbeit mit der Schweiz

Die Europäische Union und die Schweiz rücken politisch und wirtschaftlich enger zusammen. Neue Abkommen sollen zentrale Bereiche wie Energie, Gesundheit und Finanzfragen neu ordnen. Doch während Brüssel voranschreitet, wächst in der Schweiz der Widerstand. Droht dem Paket innenpolitischer Gegenwind?