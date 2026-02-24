Unternehmen

Aldi und Lidl vor juristischen Hürden: Expansion in Irland stößt auf Widerstand

Aldi und Lidl stoßen bei ihrer Expansion in Irland zunehmend auf Widerstand durch Wettbewerber, die Planungsverfahren und Gerichte strategisch einsetzen. Verlagert sich der Konflikt im irischen Einzelhandel damit vom Preiskampf auf das Planungsrecht?