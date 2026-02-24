Unternehmen

Aldi und Lidl vor juristischen Hürden: Expansion in Irland stößt auf Widerstand

Aldi und Lidl stoßen bei ihrer Expansion in Irland zunehmend auf Widerstand durch Wettbewerber, die Planungsverfahren und Gerichte strategisch einsetzen. Verlagert sich der Konflikt im irischen Einzelhandel damit vom Preiskampf auf das Planungsrecht?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.02.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Die Expansion von Lidl und Aldi in Irland wird zunehmend durch juristische Einwände und planungsrechtliche Verfahren von Wettbewerbern gebremst (Foto: iStock.com, Jacek Politowski) Foto: Jacek Politowski

Im Folgenden:

  • Warum Aldi und Lidl ihre Expansionsziele in Irland trotz Milliarden-Investitionen verfehlen.
  • Wie Wettbewerber das Planungsrecht gezielt nutzen, um die deutschen Discounter zu bremsen.
  • Welche finanziellen Folgen einzelne Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für Aldi konkret haben.

