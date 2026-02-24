Politik

Düsterer Jahrestag des Ukraine-Kriegs: Ungarn blockiert EU-Hilfen für die Ukraine

Fünf Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs steht die Ukraine weiter unter massivem Druck. Politische Blockaden in der EU, stockende Militärhilfen und festgefahrene Verhandlungen verschärfen die Lage. Kann Europa Kiew ausreichend unterstützen – oder droht ein strategischer Stillstand?