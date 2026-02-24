US-Börsen: Börsentag: Technologiesektor erholt sich, AMD und Softwarefirmen glänzen

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,76 Prozent bzw. 370 Punkte, der S&P 500 legte um 0,77 Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 1,04 Prozent, gestützt durch einen Kurssprung der Aktie des Chipherstellers AMD nach der Bekanntgabe eines Deals mit Meta.

Softwaresektor schüttelt Montagsverluste ab

Softwareunternehmen, die am Montag aufgrund von Befürchtungen, dass künstliche Intelligenz ihre Geschäftsmodelle zerstören könnte, schwer getroffen wurden, zeigten am Dienstag eine starke Erholung. Für Optimismus sorgte eine virtuelle Veranstaltung des KI-Start-ups Anthropic, auf der neue Partnerschaften mit Giganten wie Salesforce, FactSet und DocuSign vorgestellt wurden.

Anthropic betonte seine Strategie, mit Softwareunternehmen zusammenzuarbeiten, anstatt mit ihnen zu konkurrieren. Infolgedessen stieg die Aktie von Thomson Reuters um fast 12 Prozent – der beste Tag für das Unternehmen seit November 2008.

Analysten weisen jedoch darauf hin, dass trotz des „grünen Meeres“ auf den Bildschirmen die meisten Aktien des Softwaresektors aufgrund der KI-Ängste von Anfang Februar immer noch zweistellig im Minus liegen.

AMDs Sternstunde und Stärke im Einzelhandel

Die bemerkenswerteste Bewegung des Börsentages vollzog der Chiphersteller AMD (+8,77 Prozent), dessen Aktie nach der Nachricht über einen umfangreichen Deal mit Meta in die Höhe schoss. Dies war nicht nur ein Kursanstieg, sondern ein bedeutender Vertrauensbeweis, der den Investoren bestätigte, dass neben Nvidia ein zweiter starker Anbieter von KI-Hardware auf dem Markt entsteht.

Im Einzelhandel zeigte Home Depot Stärke, übertraf trotz hoher Zinssätze die Gewinnerwartungen der Analysten und legte um 1,99 Prozent zu. Dies sendete ein positives Signal an den gesamten Konsumsektor.

Tesla trotzt dem Verkaufsrückgang in Europa

Die Tesla-Aktie stieg am Dienstag um 2,39 Prozent und erholte sich damit von den Verlusten des Vortages. Dies geschah trotz der Nachricht, dass die Neuzulassungen des Unternehmens in Europa im Januar im Jahresvergleich um 17 Prozent gefallen waren, während der chinesische Konkurrent BYD auf demselben Markt ein Wachstum von 165 Prozent verzeichnete.

Die Aktie wurde durch die allgemeine Erleichterungsrallye im Technologiesektor sowie den aktiven Rechtsstreit des Unternehmens mit kalifornischen Regulierungsbehörden über die Werbung für seine Software für autonomes Fahren gestützt.

Einen positiven Trend zeigte auch der Serverhersteller Super Micro Computer, dessen Aktie um 1,4 Prozent stieg. Die Aktie bewegte sich im Einklang mit dem übrigen Technologiesektor und versuchte, sich von dem früheren Verkaufsdruck zu erholen, der durch Probleme bei der Rechnungslegung des Unternehmens verursacht worden war.

Spannung vor Nvidia-Bericht und Trump-Rede

Der gesamte Marktfokus richtet sich auf den Mittwochabend, wenn Nvidia seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Diese Zahlen werden wahrscheinlich die weitere Richtung des gesamten KI-Sektors und des breiteren Marktes bestimmen.

Investoren behalten auch den heute in Kraft getretenen globalen Zoll von 10 Prozent im Auge. Weitere Hinweise zur Wirtschafts- und Handelspolitik werden von der heutigen Rede von Präsident Donald Trump erwartet.