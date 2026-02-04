Finanzen

Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Umsatzrückgang und Ausblick sorgen für Kurssturz

Die Novo Nordisk-Aktie gerät erneut unter starken Druck. Ein überraschend pessimistischer Ausblick und wachsende Konkurrenz lassen Anleger nervös reagieren. Doch hinter dem Kurssturz stecken mehr als nur schwache Prognosen – wie ernst ist die Lage wirklich?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.02.2026 07:52
Lesezeit: 2 min
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Umsatzrückgang und Ausblick sorgen für Kurssturz
Novo Nordisk warnt vor sinkenden Umsätzen bis 2026. Anleger reagieren enttäuscht, die Novo Nordisk-Aktie steht unter Druck (Foto: iStockphoto.com/Victor Golmer). Foto: Victor Golmer

Novo Nordisk-Aktie: Umsatz soll 2026 deutlich sinken

Die Novo Nordisk-Aktie erlebt erneut einen heftigen Rückschlag. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) hat Anleger mit einem unerwartet schwachen Ausblick geschockt. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen einen deutlichen Novo Nordisk-Umsatzrückgang in Aussicht – und die Börse reagiert empfindlich.

Novo Nordisk rechnet für 2026 bei konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzrückgang von 5 bis 13 Prozent. Grund ist der immer härtere Wettbewerb im Markt für Abnehm-Medikamente wie Ozempic und Wegovy. Zusätzlich trifft der US-Vorstoß, die Preise für Medikamente zu senken, das Geschäft erheblich. Analysten hatten deutlich weniger erwartet. Diese rechneten lediglich mit einem Minus von im Schnitt 1,4 Prozent, teilweise sogar nur 2 Prozent. Kein Wunder also, dass der Novo Nordisk-Ausblick am Markt schlecht ankam.

Novo Nordisk-Aktienkurs fällt zweistellig

Die Reaktion war drastisch: Die in den USA notierten Hinterlegungsscheine (ADR) fielen in New York um bis zu 12 Prozent. Auch in Europa geriet die Novo Nordisk-Aktie stark unter Druck, zeitweise ging es bis unter 43 Euro. Text 4 spricht sogar von rund 14 Prozent Minus an einem Handelstag. Damit wird der zuletzt ohnehin angeschlagene Novo Nordisk-Aktienkurs erneut zum Sorgenkind für Anleger.

Dabei waren die aktuellen Novo Nordisk-Zahlen eigentlich nicht das Problem. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 6 Prozent auf gut 309 Milliarden dänische Kronen (rund 41,4 Milliarden Euro). Währungsbereinigt lag das Plus bei 10 Prozent. Das operative Ergebnis fiel um ein Prozent auf 127,7 Milliarden Kronen, während der Konzern unter dem Strich 102,4 Milliarden Kronen verdiente – ein Prozent mehr als im Vorjahr. Im vierten Quartal lag der Umsatz laut Text 4 sogar bei 79,14 Milliarden dänischen Kronen, Wegovy steuerte 21,86 Milliarden bei.

Konkurrenzdruck durch Eli Lilly wächst: Hoffnung auf Wegovy-Pille und Aktienrückkauf

Doch der Markt für Abnehm-Medikamente wird enger. Novo Nordisk hat seine führende Position bei Adipositas-Medikamenten an den US-Rivalen Eli Lilly verloren, der mit Zepbound ein Konkurrenzprodukt zu Wegovy auf den Markt gebracht hat. Zusätzlich laufen in mehreren Ländern die Patente auf Semaglutid aus – Kopien rücken näher.

Unter dem neuen Vorstandschef Mike Doustdar setzt Novo Nordisk nun auf die neu eingeführte Wegovy-Pille und aggressive Werbung. Der Finanzchef vermeldet seit dem Launch mehr als 170.000 Patienten, mehr als 80 Prozent davon GLP-1-Neulinge. Zudem kündigte Novo Nordisk ein Aktienrückkaufprogramm an: bis zu umgerechnet zwei Milliarden Euro, später sogar bis zu 15 Milliarden dänische Kronen. Für 2025 stellt der Konzern außerdem eine Gesamtdividende von 11,70 Kronen je Aktie in Aussicht.

Analysten bleiben skeptisch zur Novo Nordisk-Aktie

Das Analysehaus Jefferies belässt die Novo Nordisk-Aktie dennoch auf „Underperform“ mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen. Analyst Michael Leuchten sieht die Veränderungen im Management und den schwachen Ausblick als starke Belastung. Das Umsatzziel könne die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich drücken.

Die Novo Nordisk-Aktie steht damit erneut vor einer schwierigen Phase. Der erwartete Umsatzrückgang, der harte Wettbewerb und der politische Preisdruck in den USA belasten den Kurs. Anleger müssen sich fragen, wie lange sie die wiederholten negativen Überraschungen noch hinnehmen wollen.

Novo Nordisk-Aktie bleibt ein Risikofaktor für Anleger

Die Novo Nordisk-Aktie steht nach dem enttäuschenden Ausblick erneut unter erheblichem Druck. Der erwartete Umsatzrückgang von 5 bis 13 Prozent zeigt, wie stark Wettbewerb, Preisdruck in den USA und auslaufende Patente die Perspektiven belasten. Trotz solider Jahreszahlen und eines Aktienrückkaufprogramms reagieren Anleger nervös, da die Marktführerschaft im Abnehm-Segment bröckelt. Hoffnung macht langfristig die neue Wegovy-Pille, doch kurzfristig bleibt die Aktie anfällig für weitere Enttäuschungen. Anleger müssen sich auf hohe Schwankungen einstellen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Weinig-Stellenabbau: Konzern plant drastische Einschnitte – Warnsignal für den deutschen Maschinenbau?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Weinig-Stellenabbau: Konzern plant drastische Einschnitte – Warnsignal für den deutschen Maschinenbau?
04.02.2026

Der Maschinenbauer Weinig AG steht vor einem tiefgreifenden Umbruch: Ein globaler Abbau von Arbeitsplätzen ist geplant, Standorte sollen...

Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Umsatzrückgang und Ausblick sorgen für Kurssturz
DWN
Finanzen
Finanzen Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Umsatzrückgang und Ausblick sorgen für Kurssturz
04.02.2026

Die Novo Nordisk-Aktie gerät erneut unter starken Druck. Ein überraschend pessimistischer Ausblick und wachsende Konkurrenz lassen...

Deutschlands Gasspeicher: Reichen 35 Prozent?
DWN
Panorama
Panorama Deutschlands Gasspeicher: Reichen 35 Prozent?
04.02.2026

Die deutschen Gasspeicher leeren sich schneller als gewohnt – und das mitten im Winter. Ende Januar liegt der Füllstand nur noch bei 35...

Musk spendet Millionen an Republikaner: Politische Annäherung an Trump?
DWN
Politik
Politik Musk spendet Millionen an Republikaner: Politische Annäherung an Trump?
04.02.2026

Elon Musk sendet mit einer neuen Spende ein politisches Signal an das republikanische Lager. Deutet der Schritt auf eine erneute...

US-Börsen: Chiphersteller AMD übertraf Investorenerwartungen, konnte den Kursrutsch jedoch nicht verhindern
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Chiphersteller AMD übertraf Investorenerwartungen, konnte den Kursrutsch jedoch nicht verhindern
03.02.2026

Die US-Börsen warteten gespannt auf die Ergebnisse von AMD, in der Hoffnung, eine Bestätigung für das anhaltende Wachstum des KI-Sektors...

US-Börsen: Börse färbt sich rot: Technologiesektor zieht US-Märkte ins Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Börse färbt sich rot: Technologiesektor zieht US-Märkte ins Minus
03.02.2026

Die Hoffnung auf einen neuen Rekord an den US-Börsen wich schnell Kursverlusten, und der Handelstag endete in den roten Zahlen.

Trumps Politik schwächt Dollar: US-Währung verliert an Einfluss weltweit
DWN
Finanzen
Finanzen Trumps Politik schwächt Dollar: US-Währung verliert an Einfluss weltweit
03.02.2026

Trumps Wirtschaftspolitik lässt den Dollar schwanken und bringt Anleger in Alarmbereitschaft. Die US-Währung hat seit seiner...

Kevin Warsh als FED-Vorsitzender: Mehr Stabilität oder neue Unsicherheit?
DWN
Politik
Politik Kevin Warsh als FED-Vorsitzender: Mehr Stabilität oder neue Unsicherheit?
03.02.2026

Die Nominierung von Kevin Warsh als Vorsitzenden der US-Notenbank verschiebt die Erwartungen an die künftige Geldpolitik und beeinflusst...