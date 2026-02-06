Wirtschaft

Industrieproduktion in Deutschland bricht überraschend ein: Autoindustrie belastet deutlich

Nach drei Monaten mit Zuwächsen kommt für die deutsche Industrie ein unerwarteter Dämpfer: Im Dezember fällt die Produktion deutlich stärker als gedacht. Vor allem die Autoindustrie zieht die Gesamtbilanz nach unten – und dämpft die zuletzt aufgekeimte Hoffnung auf eine Trendwende.