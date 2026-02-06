Politik

USA und Iran nach Oman‑Verhandlungen: Zukunft der Gespräche offen – Konflikt bleibt ungewiss

Nach ersten indirekten Gesprächen zwischen Vertretern der USA und des Iran in Maskat, Oman, haben beide Seiten offen gelassen, ob und wann die Verhandlungen fortgesetzt werden. Zwar bezeichneten iranische Vertreter die Runde als „guten Anfang“, doch konkrete Zusagen für weitere Gespräche stehen noch aus – und der Konflikt zwischen Washington und Teheran bleibt angespannt und unklar.