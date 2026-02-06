Wirtschaft

Debatte über Teilzeit: Gewerkschaften warnen vor Abbau sozialer Leistungen

In Deutschland wächst die Diskussion über Einschnitte im Sozialstaat. Besonders geplante Änderungen im Bereich Teilzeitarbeit stoßen auf Kritik: Gewerkschaften warnen vor einem Abbau von Rechten und sozialen Leistungen und rufen zu entschlossenem Widerstand auf.
Fahnen der Gewerkschaft sind während eines Warnstreiks an der bestreikten Rathausschleuse in der Innenstadt von Hamburg zu sehen: Fahnen der Gewerkschaft sind während eines Warnstreiks an der bestreikten Rathausschleuse in der Innenstadt von Hamburg zu sehen (Foto: dpa). Foto: Bodo Marks

Im Folgenden:

  • Warum Gewerkschaften gegen "neoliberale Horrorshow" bei Teilzeitarbeit mobilisieren.
  • Weshalb DGB, IG Metall und Verdi die "Kahlschlag-Debatten" zum Sozialstaat bekämpfen.
  • Welche Arbeitsrechte laut Gewerkschaftsbund durch Union und Wirtschaftsverbände bedroht werden.

