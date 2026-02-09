Finanzen

Unicredit-Aktie auf Rekordkurs: Milliardengewinne und Mega-Dividenden bis 2028

Die italienische Großbank Unicredit setzt ihren rasanten Wachstumskurs fort. Mit ambitionierten Gewinnzielen bis 2028 und Versprechen über massive Ausschüttungen in zweistelliger Milliardenhöhe versetzt CEO Andrea Orcel die Finanzwelt in Staunen. Während die Konkurrenz in Deutschland noch an ihrer Effizienz arbeitet, untermauert Unicredit mit diesen Zahlen auch ihren Anspruch im Übernahmepoker um die Commerzbank.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.02.2026 10:07
Lesezeit: 1 min
Unicredit-Aktie auf Rekordkurs: Milliardengewinne und Mega-Dividenden bis 2028
Andrea Orcel, CEO von Unicredit, spricht auf dem Handelsblatt Bankengipfel 2025 (Foto: dpa). Foto: Marc-Steffen Unger

Im Folgenden:

  • Wie Unicredit einen Nettogewinn von 13 Milliarden Euro bis 2028 anstrebt.
  • Warum Aktionäre mit Ausschüttungen von 50 Milliarden Euro rechnen können.
  • Weshalb die italienische Bank in Effizienzvergleichen deutsche Institute deutlich übertrifft.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Unicredit-Aktie auf Rekordkurs: Milliardengewinne und Mega-Dividenden bis 2028
DWN
Finanzen
Finanzen Unicredit-Aktie auf Rekordkurs: Milliardengewinne und Mega-Dividenden bis 2028
09.02.2026

Die italienische Großbank Unicredit setzt ihren rasanten Wachstumskurs fort. Mit ambitionierten Gewinnzielen bis 2028 und Versprechen...

Arbeitspflicht beim Bürgergeld? Bundesarbeitsministerium reagiert skeptisch auf CDU-Vorstoß
DWN
Politik
Politik Arbeitspflicht beim Bürgergeld? Bundesarbeitsministerium reagiert skeptisch auf CDU-Vorstoß
09.02.2026

Die Debatte um strengere Regeln beim Bürgergeld nimmt wieder Fahrt auf. Ein Vorstoß aus Sachsen-Anhalt für eine mögliche Arbeitspflicht...

Umfrage: Viele halten deutsche E-Autos für besonders konkurrenzfähig
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Umfrage: Viele halten deutsche E-Autos für besonders konkurrenzfähig
09.02.2026

Ein Lichtblick für die zuletzt stark unter Druck geratene deutsche Autoindustrie: Laut einer Umfrage sind viele Menschen in Deutschland...

Goldpreis aktuell: Gold als Krisenschutz – Mythos oder bewährte Strategie?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis aktuell: Gold als Krisenschutz – Mythos oder bewährte Strategie?
09.02.2026

Gold gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten – doch die jüngsten Kurssprünge beim Goldpreis nach oben und unten zeigen, dass auch...

Bitcoin-Kurs aktuell nahe 70.500 Dollar: Wie viel Schmerz kommt noch?
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Kurs aktuell nahe 70.500 Dollar: Wie viel Schmerz kommt noch?
09.02.2026

Seit dem Rekordhoch im Oktober hat sich der Bitcoin-Kurs halbiert. Und der Start in die neue Handelswoche dürfte bei den Fans von...

DAK-Studie: Über 750.000 Kinder in Autos Passivrauch ausgesetzt
DWN
Panorama
Panorama DAK-Studie: Über 750.000 Kinder in Autos Passivrauch ausgesetzt
09.02.2026

Trotz bekannter Gesundheitsrisiken sind in Deutschland Hunderttausende Kinder und Jugendliche beim Autofahren Tabakrauch ausgesetzt. Eine...

Deutschlands Autoindustrie: E-Auto-Produktion erreicht historischen Höchststand
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutschlands Autoindustrie: E-Auto-Produktion erreicht historischen Höchststand
09.02.2026

Die deutsche Automobilindustrie steigert die Produktion elektrischer Fahrzeuge deutlich, während Gesamtmarkt und Export schwach bleiben....

Micron Technology-Aktie: Speicherchips als Schlüsselfaktor im Halbleitermarkt
DWN
Finanzen
Finanzen Micron Technology-Aktie: Speicherchips als Schlüsselfaktor im Halbleitermarkt
08.02.2026

Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Halbleitern weit über klassische Prozessoren hinaus und rückt Speicherchips ins Zentrum der...