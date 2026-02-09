Finanzen

Unicredit-Aktie auf Rekordkurs: Milliardengewinne und Mega-Dividenden bis 2028

Die italienische Großbank Unicredit setzt ihren rasanten Wachstumskurs fort. Mit ambitionierten Gewinnzielen bis 2028 und Versprechen über massive Ausschüttungen in zweistelliger Milliardenhöhe versetzt CEO Andrea Orcel die Finanzwelt in Staunen. Während die Konkurrenz in Deutschland noch an ihrer Effizienz arbeitet, untermauert Unicredit mit diesen Zahlen auch ihren Anspruch im Übernahmepoker um die Commerzbank.