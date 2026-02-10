Panorama

Allensbach-Umfrage: Mehrheit bewertet USA als Risiko für den Weltfrieden – Russland bleibt zentrales Sicherheitsrisiko

Eine aktuelle Allensbach-Umfrage zeigt einen spürbaren Wandel im sicherheitspolitischen Denken der Deutschen. Vertrauen bröckelt, alte Gewissheiten geraten ins Wanken, neue Sorgen rücken in den Vordergrund. Doch was bedeutet das für Deutschlands Rolle, Sicherheit und Zukunft in einer unsicheren Welt?