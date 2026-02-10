Technologie

HVO-Diesel: Potenzial und Grenzen eines synthetischen Kraftstoffs

Künstlich hergestellter Dieselkraftstoff kann die CO₂-Bilanz bestehender Dieselautos deutlich verbessern. Wird HVO-Diesel damit zu einer realistischen Übergangslösung auf dem Weg zu klimaverträglicheren Kraftstoffen im Verkehrssektor?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.02.2026 18:49
Lesezeit: 2 min
HVO-Diesel: Potenzial und Grenzen eines synthetischen Kraftstoffs
HVO-Diesel ermöglicht es, die CO2-Bilanz bestehender Dieselautos deutlich zu senken, ohne die Antriebstechnik zu wechseln (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum HVO-Diesel trotz höherer Preise eine klimaschonende Alternative bietet.
  • Wie synthetischer Kraftstoff die CO₂-Bilanz bestehender Fahrzeuge um 90 Prozent verbessern kann.
  • Weshalb der aus recyceltem Speiseöl gewonnene HVO-Diesel besonders in Dänemark Verbreitung findet.

X

HVO-Diesel: Potenzial und Grenzen eines synthetischen Kraftstoffs
DWN
Technologie
Technologie HVO-Diesel: Potenzial und Grenzen eines synthetischen Kraftstoffs
10.02.2026

Künstlich hergestellter Dieselkraftstoff kann die CO₂-Bilanz bestehender Dieselautos deutlich verbessern. Wird HVO-Diesel damit zu einer...

