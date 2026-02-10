Unternehmen

Entscheidung im Tchibo-Aldi-Rechtsstreit: Kaffeeröster muss vor Gericht Niederlage hinnehmen

Der Tchibo-Aldi-Rechtsstreit ist entschieden: Wieder muss der Hamburger Kaffeeröster vor Gericht eine Niederlage hinnehmen. Doch das Urteil ist noch nicht endgültig. Droht nun eine Grundsatzentscheidung über niedrige Kaffeepreise im deutschen Handel?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.02.2026 13:03
Lesezeit: 3 min
Tchibo-Aldi-Rechtsstreit: Gericht bestätigt Niederlage für Kaffeeröster – Signal für den Handel (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold/ Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum verliert Tchibo im Tchibo-Aldi-Streit vor Gericht?
  • Wie begründet das Oberlandesgericht Düsseldorf seine Entscheidung?
  • Welche Rolle spielen niedrige Kaffeepreise im Wettbewerb der Discounter?

