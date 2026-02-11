Finanzen

US-Börsen: US-Börsenindizes treten auf der Stelle: Starke Beschäftigungsdaten dämpfen Zinssenkungserwartungen

Die US-Börsenindizes beendeten den Handelstag am Mittwoch mit minimalen Veränderungen, da ein stärker als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht zwar Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung linderte, gleichzeitig jedoch die Hoffnungen der Anleger auf rasche Zinssenkungen dämpfte.
11.02.2026 23:15
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Jüngsten Statistiken zufolge schuf die US-Wirtschaft im Januar überraschend starke 130.000 neue Stellen, und die Arbeitslosenquote sank auf 4,3 Prozent. Die überraschende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes gibt der Federal Reserve den Spielraum, die Zinssätze länger auf hohem Niveau zu halten, als vom Markt ursprünglich erhofft. Diese Ungewissheit ließ die Anleger vorsichtig agieren, sodass die wichtigsten Indizes den Tag nahezu auf ihrem Eröffnungsniveau beendeten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 0,13 Prozent und zog sich damit von seinem Allzeithoch zurück, während der S&P 500 den Tag unverändert beendete. Der Nasdaq 100 stieg um 0,29 Prozent, wohingegen der Nasdaq Composite um 0,16 Prozent nachgab.

Expertin: Wirtschaft benötigt keine Nothilfe

Julia Hermann, globale Marktstrategin bei New York Life Investments, merkte an, dass die Anleger die veränderten Erwartungen an Zinssenkungen recht gut verarbeitet hätten, da der starke Bericht ein Zeichen für die Gesundheit der Wirtschaft sei.

„Dies ist insofern eine konstruktive Nachricht, als die Wirtschaft nicht dringend auf Zinssenkungen angewiesen ist, da der Arbeitsmarkt neue Lebenszeichen von sich gibt“, sagte sie. Laut Hermann haben die Neueinstellungen einen „goldenen Mittelweg“ gefunden: stark genug für das Vertrauen in die Wirtschaft, aber nicht so kräftig, dass die zukünftigen Schritte der Federal Reserve dadurch völlig durchkreuzt würden.

Datenanalyse-Riese Teradata trotzte der Unsicherheit

Während der breite Markt nach einer Richtung suchte, sorgte der Datenanalyse-Sektor für die größte Dynamik des Tages. Der größte Gewinner an den US-Börsen war am Mittwoch der Gigant für cloudbasierte Datenanalysen, Teradata, dessen Aktie um beachtliche 29,59 Prozent in die Höhe schoss. Die Anleger reagierten euphorisch auf die besser als erwartet ausgefallenen Finanzergebnisse des Unternehmens, was dem gesamten Sektor neues Vertrauen einflößte.

Die Investoren reagierten stürmisch auf den jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens, der die Erwartungen der Analysten übertraf: Während der Markt auf einen Gewinn pro Aktie von 0,54 US-Dollar gehofft hatte, lag das tatsächliche Ergebnis bei beachtlichen 0,74 US-Dollar. Die Rallye wurde zusätzlich durch die mutige Prognose der Geschäftsführung für 2026 sowie die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 500 Millionen US-Dollar befeuert. Dies bestätigte den Anlegern, dass Teradatas Übergang zu Cloud-Diensten erfolgreich verläuft und die KI-basierten Lösungen des Unternehmens reale Erträge generieren.

Zu den weiteren großen Gewinnern zählten der Chiphersteller Diodes Inc. und der Energieanlagenhersteller Generac, die um 26,42 Prozent bzw. 17,93 Prozent zulegten. Diese Bewegungen zeigen, dass der Markt trotz der Zinssorgen Unternehmen mit starken Fundamentaldaten großzügig belohnt.

Künstliche Intelligenz erschütterte Brokerfirmen

Im Technologiesektor bildeten Chip-Aktien ein Gegengewicht zur allgemeinen Unsicherheit und legten dank des Glaubens an den Siegeszug der künstlichen Intelligenz eine steile Rallye hin. Gleichzeitig fielen jedoch die Aktien von Softwareunternehmen erneut, die sich eigentlich von der Verkaufswelle der vergangenen Woche zu erholen versuchten.

Nach der Ankündigung des Start-ups Altruist bezüglich KI-basierter Steuerplanungslösungen gaben am Mittwoch sowohl Charles Schwab (-3,83 Prozent) und LPL Financial (-6,08 Prozent) als auch Ameriprise Financial (-3,89 Prozent) nach.

Als Nächstes richten die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Verbraucherpreisindex-Bericht (VPI) für Januar, der an diesem Freitag veröffentlicht wird.

