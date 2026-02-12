Finanzen

Thyssenkrupp-Aktie: Restrukturierungskosten belasten Thyssenkrupp-Bilanz – was jetzt wichtig ist

Die Thyssenkrupp-Aktie gerät nach neuen Quartalszahlen unter Druck: Hohe Kosten für die Stahl-Sanierung belasten die Bilanz, während operative Fortschritte Hoffnung machen. Doch wie viel Transformation vertragen Konzern und Thyssenkrupp-Aktie, bevor Anleger nervös werden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.02.2026 08:22
Aktualisiert: 12.02.2026 08:22
Lesezeit: 2 min
Thyssenkrupp-Aktie: Restrukturierungskosten belasten Thyssenkrupp-Bilanz – was jetzt wichtig ist
Zentrale von Thyssenkrupp in Essen: Der Thyssenkrupp-Aktienkurs reagiert nervös auf einen hohen Verlust (Foto: dpa). Foto: Oliver Berg

Thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Restrukturierungskosten belasten Thyssenkrupp-Bilanz

Die Thyssenkrupp-Aktie steht nach Vorlage der aktuellen Thyssenkrupp-Zahlen deutlich unter Druck. Hohe Kosten für die Sanierung des Stahlgeschäfts haben den Industriekonzern (ISIN: DE0007500001) im ersten Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Im vorbörslichen Tradegate-Handel sackte die Thyssenkrupp-Aktie zeitweise um 4,55 Prozent auf 11,76 Euro ab. Damit reagiert der Markt sensibel auf die jüngste Entwicklung beim Thyssenkrupp-Aktienkurs.

Wie aus der aktuellen Thyssenkrupp-Bilanz hervorgeht, weitete sich der Nettoverlust in den drei Monaten bis Ende Dezember auf 353 Millionen Euro aus. Im Vorjahreszeitraum hatte das Minus noch bei 51 Millionen Euro gelegen. Analysten hatten eigentlich mit einem Gewinn von 32 Millionen Euro gerechnet. Hauptgrund für die schwache Entwicklung sind Restrukturierungskosten in Höhe von 401 Millionen Euro für das Stahlgeschäft. Zusätzlich belasteten Abschreibungen im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Kerngeschäfts von Automation Engineering die Thyssenkrupp-Bilanz.

353 Millionen Euro Verlust – Auftragseingang bricht ein

Das Marktumfeld bleibt schwierig. Der Umsatz sank wegen einer schwächeren Nachfrage sowie niedrigeren Preisen um acht Prozent auf fast 7,2 Milliarden Euro. Experten hatten mit stabilen Erlösen gerechnet. Besonders deutlich fiel der Rückgang beim Auftragseingang aus: Dieser knickte um 38 Prozent auf rund 7,7 Milliarden Euro ein. Allerdings hatten im Vorjahr Großaufträge des Marineschiffbauers TKMS (ISIN: DE000TKMS001) die Zahlen nach oben getrieben. Die Entwicklung bei TKMS wirkt somit als Basiseffekt – auch mit Blick auf die Perspektiven der TKMS-Aktie.

Die schwachen Kennziffern spiegeln sich entsprechend im Thyssenkrupp-Aktienkurs wider. Anleger reagieren vor allem auf den deutlichen Verlustanstieg und die hohen Sanierungskosten. Die aktuellen Thyssenkrupp-Zahlen zeigen, wie stark der Konzernumbau kurzfristig auf die Profitabilität drückt.

Operative Verbesserung trotz widriger Umstände

Operativ gibt es jedoch auch Lichtblicke in der Thyssenkrupp-Bilanz. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um zehn Prozent auf 211 Millionen Euro und fiel damit etwas besser aus als erwartet. Hier macht sich das laufende Transformationsprogramm positiv bemerkbar.

Konzernchef Miguel López betonte: "Trotz marktbedingter Umsatzrückgänge haben wir das bereinigte Ebit gesteigert - ein klares Zeichen für die Fortschritte bei Effizienz, Kosten und Struktur." Diese Aussage unterstreicht, dass die Transformation operative Fortschritte bringt – auch wenn die Thyssenkrupp-Aktie kurzfristig unter Druck steht.

Jahresprognose bestätigt – Stahl-Sanierung bleibt Belastung

Die Jahresprognose wurde bekräftigt. Wegen der Stahl-Sanierung erwartet Thyssenkrupp unter anderem einen Konzernverlust von 400 bis 800 Millionen Euro. Damit bleibt die Belastung durch den Umbau hoch, was auch für die weitere Entwicklung der Thyssenkrupp-Aktie entscheidend sein dürfte. Im Zentrum der strategischen Neuausrichtung steht das Stahlgeschäft. Gespräche mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über einen Verkauf laufen. Eine Lösung für die traditionsreiche Sparte gilt als Schlüssel für die künftige Ausrichtung des Konzerns und damit auch für den langfristigen Thyssenkrupp-Aktienkurs.

Parallel treibt Thyssenkrupp die Neuausrichtung voran: Die Elektrolyseur-Sparte und das Kriegsschiffgeschäft wurden bereits ausgegliedert oder separat an die Börse gebracht. Zudem meldete die französische Amundi, ihre Beteiligung an Thyssenkrupp auf 3,03 Prozent ausgebaut zu haben – von zuvor 2,21 Prozent. Trotz der aktuellen Belastungen signalisieren institutionelle Investoren damit Vertrauen in die Transformation.

Für Anleger bleibt die Lage zweigeteilt: Die kurzfristigen Thyssenkrupp-Zahlen und die belastete Thyssenkrupp-Bilanz drücken auf die Thyssenkrupp-Aktie. Gleichzeitig könnten operative Fortschritte und strategische Schritte bei Stahl und TKMS mittel- bis langfristig neue Impulse für den Thyssenkrupp-Aktienkurs liefern.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Während der Markt panikartig verkauft, setzt das "kluge Geld" fieberhaft Bitcoin-Druckmaschinen ein?
Finanzen Während der Markt panikartig verkauft, setzt das "kluge Geld" fieberhaft Bitcoin-Druckmaschinen ein?

Der Markt hat kürzlich eine scharfe Korrektur durchlaufen, wobei sich Panik wie eine Seuche ausbreitete, als Verkäufer ihre...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Siemens-Aktie klettert: Siemens-Zahlen übertreffen Analystenerwartungen – Prognose angehoben
DWN
Finanzen
Finanzen Siemens-Aktie klettert: Siemens-Zahlen übertreffen Analystenerwartungen – Prognose angehoben
12.02.2026

Die Siemens-Aktie klettert am Donnerstag weiter nach oben. Das nach Marktkapitalisierung wertvollste deutsche Unternehmen hat überraschend...

Thyssenkrupp-Aktie: Restrukturierungskosten belasten Thyssenkrupp-Bilanz – was jetzt wichtig ist
DWN
Finanzen
Finanzen Thyssenkrupp-Aktie: Restrukturierungskosten belasten Thyssenkrupp-Bilanz – was jetzt wichtig ist
12.02.2026

Die Thyssenkrupp-Aktie gerät nach neuen Quartalszahlen unter Druck: Hohe Kosten für die Stahl-Sanierung belasten die Bilanz, während...

Mercedes Benz-Aktie stürzt ab: Wie Anleger auf den Mercedes-Gewinneinbruch reagieren sollten
DWN
Finanzen
Finanzen Mercedes Benz-Aktie stürzt ab: Wie Anleger auf den Mercedes-Gewinneinbruch reagieren sollten
12.02.2026

Die Mercedes Benz-Aktie steht nach einem deutlichen Gewinneinbruch und sinkender Dividende am Donnerstag stark unter Druck. Schwache...

Douglas-Chef: „Verbraucher wägen Ausgaben genauer ab“
DWN
Unternehmen
Unternehmen Douglas-Chef: „Verbraucher wägen Ausgaben genauer ab“
12.02.2026

Die Kaufzurückhaltung setzt der Parfümeriekette Douglas zu. Konzernchef van der Laan erklärt, was aus seiner Sicht dahintersteckt.

Lufthansa-Streik trifft Flugverkehr bundesweit: Diese Rechte haben Passagiere bei einem Pilotenstreik
DWN
Panorama
Panorama Lufthansa-Streik trifft Flugverkehr bundesweit: Diese Rechte haben Passagiere bei einem Pilotenstreik
12.02.2026

Der Lufthansa-Streik bringt den Flugverkehr in Deutschland ins Wanken und sorgt bei Tausenden Reisenden für Unsicherheit. Flugausfälle,...

Ukraine-Konflikt: Selenskyj warnt vor Milliardenabkommen zwischen Russland und USA
DWN
Politik
Politik Ukraine-Konflikt: Selenskyj warnt vor Milliardenabkommen zwischen Russland und USA
12.02.2026

Während die Ukraine, die USA und Russland offiziell über ein Kriegsende verhandeln, spricht Präsident Selenskyj von möglichen...

US-Börsen: US-Börsenindizes treten auf der Stelle: Starke Beschäftigungsdaten dämpfen Zinssenkungserwartungen
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: US-Börsenindizes treten auf der Stelle: Starke Beschäftigungsdaten dämpfen Zinssenkungserwartungen
11.02.2026

Die US-Börsenindizes beendeten den Handelstag am Mittwoch mit minimalen Veränderungen, da ein stärker als erwartet ausgefallener...

Stromausfall oder Blackout: Deutsche Firmen sind schlecht auf einen Ernstfall vorbereitet
DWN
Unternehmen
Unternehmen Stromausfall oder Blackout: Deutsche Firmen sind schlecht auf einen Ernstfall vorbereitet
11.02.2026

Trotz einer verschärften Sicherheitslage ist die deutsche Wirtschaft nur unzureichend gegen hybride Bedrohungen wie Cyberangriffe oder...