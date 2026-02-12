Thyssenkrupp-Aktie: Restrukturierungskosten belasten Thyssenkrupp-Bilanz – was jetzt wichtig ist

Thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Restrukturierungskosten belasten Thyssenkrupp-Bilanz

Die Thyssenkrupp-Aktie steht nach Vorlage der aktuellen Thyssenkrupp-Zahlen deutlich unter Druck. Hohe Kosten für die Sanierung des Stahlgeschäfts haben den Industriekonzern (ISIN: DE0007500001) im ersten Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Im vorbörslichen Tradegate-Handel sackte die Thyssenkrupp-Aktie zeitweise um 4,55 Prozent auf 11,76 Euro ab. Damit reagiert der Markt sensibel auf die jüngste Entwicklung beim Thyssenkrupp-Aktienkurs.

Wie aus der aktuellen Thyssenkrupp-Bilanz hervorgeht, weitete sich der Nettoverlust in den drei Monaten bis Ende Dezember auf 353 Millionen Euro aus. Im Vorjahreszeitraum hatte das Minus noch bei 51 Millionen Euro gelegen. Analysten hatten eigentlich mit einem Gewinn von 32 Millionen Euro gerechnet. Hauptgrund für die schwache Entwicklung sind Restrukturierungskosten in Höhe von 401 Millionen Euro für das Stahlgeschäft. Zusätzlich belasteten Abschreibungen im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Kerngeschäfts von Automation Engineering die Thyssenkrupp-Bilanz.

353 Millionen Euro Verlust – Auftragseingang bricht ein

Das Marktumfeld bleibt schwierig. Der Umsatz sank wegen einer schwächeren Nachfrage sowie niedrigeren Preisen um acht Prozent auf fast 7,2 Milliarden Euro. Experten hatten mit stabilen Erlösen gerechnet. Besonders deutlich fiel der Rückgang beim Auftragseingang aus: Dieser knickte um 38 Prozent auf rund 7,7 Milliarden Euro ein. Allerdings hatten im Vorjahr Großaufträge des Marineschiffbauers TKMS (ISIN: DE000TKMS001) die Zahlen nach oben getrieben. Die Entwicklung bei TKMS wirkt somit als Basiseffekt – auch mit Blick auf die Perspektiven der TKMS-Aktie.

Die schwachen Kennziffern spiegeln sich entsprechend im Thyssenkrupp-Aktienkurs wider. Anleger reagieren vor allem auf den deutlichen Verlustanstieg und die hohen Sanierungskosten. Die aktuellen Thyssenkrupp-Zahlen zeigen, wie stark der Konzernumbau kurzfristig auf die Profitabilität drückt.

Operative Verbesserung trotz widriger Umstände

Operativ gibt es jedoch auch Lichtblicke in der Thyssenkrupp-Bilanz. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um zehn Prozent auf 211 Millionen Euro und fiel damit etwas besser aus als erwartet. Hier macht sich das laufende Transformationsprogramm positiv bemerkbar.

Konzernchef Miguel López betonte: "Trotz marktbedingter Umsatzrückgänge haben wir das bereinigte Ebit gesteigert - ein klares Zeichen für die Fortschritte bei Effizienz, Kosten und Struktur." Diese Aussage unterstreicht, dass die Transformation operative Fortschritte bringt – auch wenn die Thyssenkrupp-Aktie kurzfristig unter Druck steht.

Jahresprognose bestätigt – Stahl-Sanierung bleibt Belastung

Die Jahresprognose wurde bekräftigt. Wegen der Stahl-Sanierung erwartet Thyssenkrupp unter anderem einen Konzernverlust von 400 bis 800 Millionen Euro. Damit bleibt die Belastung durch den Umbau hoch, was auch für die weitere Entwicklung der Thyssenkrupp-Aktie entscheidend sein dürfte. Im Zentrum der strategischen Neuausrichtung steht das Stahlgeschäft. Gespräche mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über einen Verkauf laufen. Eine Lösung für die traditionsreiche Sparte gilt als Schlüssel für die künftige Ausrichtung des Konzerns und damit auch für den langfristigen Thyssenkrupp-Aktienkurs.

Parallel treibt Thyssenkrupp die Neuausrichtung voran: Die Elektrolyseur-Sparte und das Kriegsschiffgeschäft wurden bereits ausgegliedert oder separat an die Börse gebracht. Zudem meldete die französische Amundi, ihre Beteiligung an Thyssenkrupp auf 3,03 Prozent ausgebaut zu haben – von zuvor 2,21 Prozent. Trotz der aktuellen Belastungen signalisieren institutionelle Investoren damit Vertrauen in die Transformation.

Für Anleger bleibt die Lage zweigeteilt: Die kurzfristigen Thyssenkrupp-Zahlen und die belastete Thyssenkrupp-Bilanz drücken auf die Thyssenkrupp-Aktie. Gleichzeitig könnten operative Fortschritte und strategische Schritte bei Stahl und TKMS mittel- bis langfristig neue Impulse für den Thyssenkrupp-Aktienkurs liefern.