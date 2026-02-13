Politik

Ermittlungen gegen EU-Kommission: EPPO untersucht EU-Immobilienverkäufe

Die EU-Immobilienverkäufe rücken ins Visier der Justiz: Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die EU-Kommission. Es geht um milliardenschwere Transaktionen, politische Verantwortung und Transparenz. Wurden bei den Verkäufen tatsächlich alle Verfahren korrekt eingehalten – oder droht ein größerer Skandal?