Wirtschaft

Neue E-Auto-Förderung: Viele Deutsche wissen über die E-Auto-Prämie überhaupt nichts

Die neue E-Auto-Prämie soll den Kauf von Elektrofahrzeugen attraktiver machen. Doch viele Menschen wissen kaum, was dahintersteckt. Eine aktuelle Umfrage zeigt überraschende Wissenslücken und gemischte Reaktionen. Wird die Förderung wirklich wirken?