Finanzen

Steuererklärung per App: Steuererklärung mit einem Klick startet im Juli bundesweit

Am Handy mit einem Klick die Steuererklärung machen? Was lange wie ein unerfüllbarer Wunsch klang, soll ab Juli möglich werden. Zumindest für die ersten Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland.