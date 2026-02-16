Politik

CDU-Parteitag in Stuttgart: Beschlüsse zu Schulden, Social Media, Teilzeit und Tiktok

Beim CDU-Bundesparteitag in Stuttgart stehen neben den großen Linien der Regierungspolitik auch mehrere umstrittene Reizthemen auf der Agenda: von Schuldenfragen über telefonische Krankschreibungen und Teilzeitarbeit bis hin zu Social Media und Tiktok. Die Delegierten stimmen über zahlreiche Anträge ab – doch nicht jede Initiative hat realistische Chancen auf eine spätere Umsetzung.