Linke fordert höhere Rentenbeiträge: Arbeitgeberanteil soll auf 60 Prozent steigen

Die Linke will Arbeitgeber stärker an der Finanzierung der Rentenversicherung beteiligen. Laut einem Thesenpapier soll der Arbeitgeberanteil am Rentenbeitrag schrittweise von derzeit 50 auf 60 Prozent erhöht werden. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags sieht die Forderung demnach als rechtlich zulässig an.