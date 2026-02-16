Wirtschaft

VW-Aktie unter Druck: Der 60-Milliarden-Plan gegen die Absatzkrise

Es ist eine Summe, die die gesamte Branche aufhorchen lässt: Mit einem neuen 60-Milliarden-Euro-Sparprogramm will VW das Ruder herumreißen. Grund für die drastischen Pläne sind laut „Manager Magazin“ vor allem die stockenden Verkäufe im wichtigsten Markt China und neue US-Zölle. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, strebt der Konzern eine Kostensenkung von 20 Prozent an – ein Vorhaben, das in Wolfsburg für hitzige Debatten sorgen dürfte.