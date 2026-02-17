Finanzen

Norma-Aktie: Schwache Jahreszahlen belasten den SDAX-Wert

Die Norma-Aktie steht nach schwachen Jahreszahlen am Dienstag unter Druck. Umsatzrückgang, steigende Kosten und ein drastischer Gewinneinbruch belasten den SDAX-Wert. Doch welche Perspektiven bleiben nach dem Umbau – und wie steinig wird der Weg?
Markus Gentner
17.02.2026 08:19
Schwache Zahlen belasten die Norma-Aktie. (Foto: Norma Group)

Norma-Aktie: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten die Norma Group

Die Norma-Aktie steht aktuell unter Druck: Eine schwache Nachfrage hat auch im Schlussquartal 2025 die Geschäfte der Norma Group belastet. Der Verbindungstechnik-Anbieter spürt vor allem die allgemeine Schwäche wichtiger Kundenindustrien wie der Lkw-Produktion und der Bauwirtschaft. Für Anleger rücken damit die aktuellen Norma-Zahlen und der weitere Kurs des SDAX-Unternehmens in den Fokus.

Im Gesamtjahr 2025 fiel der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen um knapp sieben Prozent auf 821,7 Millionen Euro. Damit zeigt sich, dass die Belastungen nicht nur kurzfristig waren, sondern sich über das gesamte Jahr hingezogen haben. Auch negative Währungseffekte wirkten sich zusätzlich auf die Entwicklung aus.

Der Norma-Aktienkurs reagierte entsprechend: Im vorbörslichen Tradegate-Handel notierte die Norma-Aktie zeitweise 2,5 Prozent tiefer bei unter 15,50 Euro. Als SDAX-Wert bleibt das Papier damit im Blickfeld vieler Investoren, die auf neue Impulse hoffen.

Kostendruck frisst Margen auf

Neben der schwachen Nachfrage setzte vor allem der Kostendruck dem Unternehmen zu. Hohe Personalkosten und Sonderausgaben für Logistik konnten nur teilweise durch Einsparmaßnahmen ausgeglichen werden. Das Ergebnis: Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) brach um 81 Prozent auf 6,3 Millionen Euro ein.

Diese Entwicklung verdeutlicht, wie stark steigende Kosten die Margen belasten. Die aktuellen Norma-Zahlen zeigen damit nicht nur eine Umsatzschwäche, sondern auch einen massiven Gewinneinbruch. Für den Norma-Aktienkurs ist das ein entscheidender Faktor, denn die Profitabilität gilt als zentraler Treiber für die Bewertung eines SDAX-Werts.

NewNorma nach Verkauf des Wassergeschäfts

Ausgeklammert aus den Zahlen ist das Geschäft für Wassermanagement, das Norma inzwischen an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) verkauft hat. "Mit dem erfolgreichen Verkauf unseres Wassergeschäfts haben wir die Grundlage für NewNorma gelegt", sagte die neue Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger laut Mitteilung.

"In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld konnten wir das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen unserer Prognose abschließen, und die von uns eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen erste Erfolge", ergänzte sie. Gerade für die Norma-Aktie ist dieser strategische Schritt wichtig, da sich das Unternehmen künftig stärker auf das Kerngeschäft konzentriert. Gleichzeitig erschwert der Verkauf die Vergleichbarkeit der Norma-Zahlen mit den Vorjahren.

Norma-Aktie: Anleger warten auf Prognose für 2026

Eine konkrete Prognose für das Jahr 2026 will das Management erst mit den finalen Zahlen am 31. März geben. Anleger müssen sich also noch gedulden, bevor klar wird, wie sich der SDAX-Wert im laufenden Jahr aufstellen will. Die vorgelegten Zahlen zeigen jedenfalls deutlich: Der Weg aus der Schwäche wird steinig. Für Investoren bleibt entscheidend, wie sich Nachfrage, Kostenentwicklung und Effizienzmaßnahmen auf den künftigen Norma-Aktienkurs auswirken. Die Norma-Aktie dürfte damit auch in den kommenden Wochen stark von weiteren Unternehmenssignalen abhängen.

Die aktuellen Norma-Zahlen machen deutlich, wie schwierig das Marktumfeld für den Verbindungstechnik-Spezialisten bleibt. Umsatzrückgang, hohe Personalkosten und Sonderausgaben haben den Gewinn massiv einbrechen lassen und den Norma-Aktienkurs belastet. Gleichzeitig versucht der SDAX-Wert mit dem Verkauf des Wassergeschäfts und dem Konzept „NewNorma“ einen Neustart. Entscheidend wird sein, ob die Effizienzmaßnahmen greifen und sich die Nachfrage in wichtigen Industrien erholt. Anleger dürften daher besonders gespannt auf die Prognose für 2026 Ende März schauen.

Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

