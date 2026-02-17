Ottobock-Aktie: Schwache Kursreaktion beim SDAX-Wert trotz guter Zahlen

Ottobock-Aktie unter Druck trotz starker Zahlen und optimistischer Prognose

Die Ottobock-Aktie steht nach Vorlage überraschend starker Geschäftszahlen im Fokus der Anleger. Zwar hat der Prothesenhersteller im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und Rekordergebnisse präsentiert, dennoch geriet der Ottobock-Aktienkurs im frühen Donnerstagshandel an der Frankfurter Börse unter Druck. Im XETRA-Handel notierte die Ottobock-Aktie zeitweise mehr als 3,6 Prozent tiefer bei unter 56 Euro. Damit rückt das Ottobock-Rekordtief von 54,85 Euro aus der Vorwoche wieder näher. Seit dem Börsengang zum Ausgabepreis von 66 Euro summieren sich die Verluste bei der Ottobock-Aktie aktuell auf annähernd 16 Prozent.

Zum Handelsauftakt hatten die Papiere des Prothesenherstellers zunächst um fast 9 Prozent auf 62,90 Euro zugelegt, der Schwung ließ aber schnell nach, sie fielen zurück und gehörten dann mit dem Minus von über 3,5 Prozent zu den größten SDAX-Verlierern. Der SDAX-Wert war erst im vergangenen Oktober an die Börse gegangen und im Dezember in den Kleinwerteindex SDAX aufgestiegen.

Zweistelliges Wachstum im Kerngeschäft

Operativ lieferte das Unternehmen starke Ottobock-Zahlen. Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze insgesamt um 4,7 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Im Kerngeschäft lag das Plus bei 11,7 Prozent, der Umsatz erreichte hier 1,6 Milliarden Euro. Das organische Wachstum betrug 10,6 Prozent. Noch deutlicher fiel der Anstieg beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Kerngeschäft aus: Es legte um fast 30 Prozent auf 415,3 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 26 Prozent. Während die operative Gewinnentwicklung besser war als von Analysten zuvor erwartet, lag der Konzernumsatz etwas unter der Konsensschätzung.

"Wir sind sehr zufrieden mit unseren im Geschäftsjahr 2025 erzielten Ergebnissen. Wie in den vergangenen Jahren haben wir unsere Position als Marktführer mit zweistelligen organischen Wachstumsraten weiter ausgebaut und einen Profitabilitätssprung erreicht", erklärte der Vorstandsvorsitzende Oliver Jakobi bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen in Duderstadt bei Göttingen.

Ottobock-Aktie: Analysehaus Jefferies empfiehlt Papier zum Kauf

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Ottobock-Aktie nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Prothesenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Er hob die operative Ergebnismarge und den "starken Free Cashflow" positiv hervor. Zudem lobte er die bestätigten Mittelfristziele.

Auch andere Experten lobten zwar grundsätzlich die Resultate, Analyst Richard Felton von Goldman Sachs störte jedoch der Umsatzausblick für 2026. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo. Der Analyst hält das Ziel zwar eher für vernünftig und konservativ, in Verbindung mit dem trägen vierten Quartal könnte es aber zu Korrekturen am Konsens führen.

Innovationen und starke Regionen treiben das Wachstum

Das Kerngeschäft bei Ottobock umfasst die Sparten Produkte & Komponenten sowie Patient Care. Verkaufte oder zu verkaufende Bereiche hat das Unternehmen als "Nicht-Kerngeschäft" klassifiziert. 2025 brachte Ottobock zahlreiche neue Produkte auf den Markt, darunter die nächste Generation eines Kniegelenks für hochaktive Nutzer und eine vollständig überarbeitete Produktgeneration in der Arm- und Handprothetik.

Regional betrachtet wuchsen alle Märkte: Die Region EMEA legte um 12,7 Prozent zu, Amerika um 9,5 Prozent und Asien-Pazifik um 7,4 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Produkte- und Komponentengeschäft mit einem Zuwachs von 14,5 Prozent, während Patient Care um 8,3 Prozent zulegte.

Der Free Cashflow erhöhte sich um 23,7 Prozent auf 228 Millionen Euro. Gleichzeitig sank der dynamische Verschuldungsgrad von 3,5 auf 2,3. Diese Entwicklung unterstreicht die verbesserte Finanzlage des SDAX-Werts.

Positive Ottobock-Prognose bis 2029

Trotz der starken Ottobock-Zahlen reagierte der Ottobock-Aktienkurs verhalten. Offenbar hatten sich einige Marktteilnehmer noch höhere Erwartungen gemacht. Für 2026 zeigt sich das Management jedoch zuversichtlich. Die Ottobock-Prognose sieht ein Umsatzwachstum im Kerngeschäft von 5 bis 8 Prozent vor. Die bereinigte Ebitda-Marge soll im Kerngeschäft mehr als 26,5 Prozent betragen.

Auch die Mittelfristziele bis 2029 bestätigte das Unternehmen. Geplant ist ein organisches Wachstum von 7 bis 9 Prozent jährlich sowie eine weitere Verbesserung der bereinigten Ebitda-Marge im Kerngeschäft auf 29 bis 30 Prozent. CFO Arne Kreitz betonte, man sei hervorragend gerüstet für weiteres deutliches Umsatzwachstum und überproportionale Ertragssteigerungen.

Für Anleger bleibt die Ottobock-Aktie damit ein spannender SDAX-Wert. Die Kombination aus zweistelligem Wachstum im Kerngeschäft, deutlicher Margensteigerung und bestätigter Ottobock-Prognose spricht operativ für das Unternehmen. Kurzfristig steht jedoch der Ottobock-Aktienkurs unter Druck – langfristig könnten die robusten Ottobock-Zahlen und die ambitionierten Ziele bis 2029 dem Papier neuen Auftrieb verleihen.

Ottobock-Aktie: Operativ stark, an der Börse unter Beobachtung

Die Ottobock-Aktie zeigt eindrucksvoll, wie weit operative Entwicklung und Börsenbewertung auseinanderliegen können. Die Ottobock-Zahlen mit 11,7 Prozent Wachstum im Kerngeschäft, 415,3 Millionen Euro EBITDA und einer Marge von 26 Prozent unterstreichen die Stärke des Geschäftsmodells. Auch die bestätigte Ottobock-Prognose bis 2029 signalisiert Kontinuität und Ambition. Dennoch bleibt der Ottobock-Aktienkurs anfällig für hohe Erwartungen und kurzfristige Enttäuschungen. Für Anleger bedeutet das: Der SDAX-Wert bietet langfristiges Potenzial, verlangt aber Geduld und die Bereitschaft, Kursschwankungen auszuhalten. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen seine ambitionierten Ziele nachhaltig erfüllt.