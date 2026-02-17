Südzucker-Aktie rutscht ab: Keine Südzucker-Dividende nach Abschreibungen – und weitere Probleme

Südzucker-Aktie aktuell deutlich schwächer: Keine Dividende wegen hoher Abschreibungen

Die Aktionäre von Südzucker (ISIN: DE0007297004) bekommen die Auswirkungen des schwachen Zuckermarkts deutlich zu spüren. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat der Vorstand entschieden, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die Südzucker-Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 auszusetzen. Damit reagiert der Konzern auf ein anhaltend schwieriges Marktumfeld im Segment Zucker. Zusätzlich rechnet Südzucker mit außerordentlichen Südzucker-Abschreibungen auf das Anlagevermögen in einer Größenordnung zwischen 450 und 550 Millionen Euro.

Nach Unternehmensangaben haben diese Wertberichtigungen jedoch keinen Einfluss auf das erwartete operative Ergebnis. Angesichts dieser erheblichen Belastungen sieht der Vorstand derzeit keine Grundlage für eine Ausschüttung. Für die Südzucker-Aktie bedeutet dies einen spürbaren Rückschlag: Der Südzucker-Aktienkurs gab zeitweise um mehr als 8,4 Prozent nach und rutschte auf 9,00 Euro ab. Anleger reagieren damit sensibel auf die Kombination aus schwachem Marktumfeld, fehlender Südzucker-Dividende und hohen Abschreibungen. Am Nachmittag war der Abschlag der Südzucker-Aktie aktuell bei 9,31 Euro aber immer noch mehr als fünf Prozent groß.



Die Aktien fielen damit jäh aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrend, der kurz vor Weihnachten begonnen hatte und zuletzt bei knapp über 10 Euro seine Spitzen gefunden hatte. Diesen Spitzen standen die Aktien am Dienstagmorgen mit 9,82 Euro im Tageshoch noch nahe. Durch den Rücksetzer wurden nun gleich mehrere technische Indikatorlinien mit mittel- bis langfristiger Bedeutung gerissen. Erwähnt seien dabei die Linien der 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte.

Südzucker-Aktie vor entscheidender Phase

Das Geschäftsjahr des Konzerns endet Ende Februar. Die nächste Hauptversammlung ist für den 16. Juli vorgesehen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch 20 Cent je Aktie an seine Anteilseigner ausgezahlt. Mit der nun geplanten Aussetzung gerät die Südzucker-Aktie erneut in den Fokus der Investoren, die die weitere Entwicklung von Südzucker-Aktienkurs und Geschäftszahlen genau beobachten.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie stark externe Marktbedingungen die Südzucker-Aktie beeinflussen können. Der schwache Zuckermarkt und außerordentliche Südzucker-Abschreibungen in Höhe von 450 bis 550 Millionen Euro zwingen den Konzern zu einem drastischen Schritt: Die Südzucker-Dividende für 2025/26 soll ausgesetzt werden. Für Anleger ist das ein klares Warnsignal, was sich unmittelbar im Südzucker-Aktienkurs widerspiegelt. Dennoch bleibt entscheidend, dass das operative Ergebnis laut Unternehmen nicht betroffen ist. Die kommende Hauptversammlung am 16. Juli dürfte daher richtungsweisend werden. Investoren sollten die weitere Geschäftsentwicklung und Markttrends aufmerksam verfolgen.

Südzucker-Aktie: Analystenmeinungen und aktuelle Kursziele

Die jüngsten Analystenstimmen zur Südzucker-Aktie zeichnen ein gemischtes Bild. Während einige Experten leichte Hoffnungsschimmer erkennen, bleiben andere angesichts des schwierigen Zuckermarktes und der angespannten Lage vorsichtig. Insgesamt zeigen die Einschätzungen, dass die Südzucker-Aktie weiterhin stark von Zuckerpreisen, Bilanzfragen und der Entwicklung angrenzender Geschäftsfelder abhängt.

Am 21. Januar senkte die britische Investmentbank Barclays das Kursziel von 10 auf 9 Euro und bestätigte die Einstufung "Underweight". Analyst Alex Sloane begründete dies mit anhaltend schwachen Zuckerpreisen, weshalb er seine Ebitda-Prognose für 2026/27 reduzierte. Zusätzlich verwies er auf die Volatilität bei CropEnergies sowie eine relativ angespannte Bilanz, wodurch das Chance-Risiko-Verhältnis unattraktiv bleibe. Einen etwas optimistischeren Ton schlug Warburg Research am 15. Januar an. Das Analysehaus hob das Kursziel von 8,80 auf 9,50 Euro an, beließ die Einstufung jedoch bei "Hold". Oliver Schwarz verwies darauf, dass die Zahlen zum dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen seien und damit ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar werde.

Bereits einen Tag vorher zeigte sich die DZ Bank deutlich skeptischer. Sie senkte den fairen Wert von 9,50 auf 9 Euro und bestätigte "Verkaufen". Axel Herlinghaus betonte die Herausforderungen im Zuckergeschäft durch steigende Lagerbestände, stagnierende Nachfrage und hohen Importdruck. Auch im Ethanol-Geschäft sei keine schnelle Lösung in Sicht. Ebenfalls am 14. Januar reduzierte Deutsche Bank Research das Kursziel von 11 auf 9 Euro, beließ aber "Hold". Michael Kuhn sprach von einem durchwachsenen Ergebnis nach schwachen neun Monaten, während der Zuckermarkt schwierig bleibe.

Insgesamt bleibt die Südzucker-Aktie damit ein Wert, der stark von Marktpreisen und operativen Fortschritten abhängt. Anleger müssen zwischen vorsichtiger Hoffnung und klaren Risiken abwägen, da die Analystenmeinungen weiterhin keine eindeutige Richtung vorgeben.