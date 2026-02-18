Politik

Ungarn vor Schicksalswahl: Orban im Wahlkampf - Was für ihn auf dem Spiel steht

Die Macht des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban wackelt: Ein Ex-Insider begeistert mit Kajak-Touren und Social-Media-Sarkasmus Hunderttausende. Brüssel und Deutschland müssen für die Regierung im Wahlkampf als Feindbild herhalten.