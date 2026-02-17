US-Börsen: Angst der Investoren schwindet, Apples neue Strategie stützt die Märkte

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Der technologielastige Nasdaq Composite konnte die anfänglichen Verluste wettmachen und schloss 0,1 Prozent im Plus. Der S&P 500 und der Dow Jones kletterten knapp über die Nulllinie.

Aktien von Apple und Paramount auf solidem Kurs

Trotz der am Markt herrschenden Unsicherheit konnte die Apple-Aktie im Handelsverlauf um über 4 Prozent zulegen. Für Optimismus sorgte ein Bericht, wonach der Technologiegigant intensiv neue, KI-basierte Geräte entwickelt.

Laut Apple-CEO Tim Cook arbeitet das Unternehmen an neuen Produktkategorien, die erst durch künstliche Intelligenz ermöglicht wurden. „Die Welt verändert sich rasant. Wir sind von diesen neuen Entwicklungen äußerst begeistert“, merkte Cook an.

Ein weiterer Gewinner des Tages war Paramount Skydance; die Aktie sprang um über 5 Prozent nach oben. Hintergrund des Anstiegs ist die Nachricht, dass Warner Bros. Discovery dem Studio eine Woche Zeit für ein neues, verbessertes Angebot eingeräumt hat, nachdem der vorangegangene Versuch abgelehnt worden war. Auch die Aktie von Netflix, das bisher eine Einigung erzielt hatte, erholte sich von zwischenzeitlichen Verlusten und schloss mit einem Plus von 0,21 Prozent.

In dieser Woche neigt sich die Berichtssaison dem Ende zu. Ein wichtiges Ereignis ist der für Donnerstag erwartete Bericht des Einzelhandelsriesen Walmart. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen als neues Mitglied im „Billionen-Dollar-Club“ vor die Investoren tritt. Die Aktie des Unternehmens beendete den Tag mit einem Minus von 3,76 Prozent.

Goldpreis gefallen

Der Goldpreis fiel am Dienstag während des Handels um über 2 Prozent und sank auf die Marke von 4.900 Dollar. Ursachen für den Rückgang sind das durch das chinesische Neujahrsfest bedingte geringere Handelsvolumen in Asien sowie eine Entspannung der Lage im Nahen Osten, nachdem die USA und der Iran eine vorläufige Einigung über ein Atomabkommen erzielt haben. Analysten halten die derzeitige Volatilität jedoch für vorübergehend und bleiben hinsichtlich des weiteren Wachstums des Edelmetalls optimistisch.