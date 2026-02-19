Politik

Uneinigkeit in der EU: Sanktionspaket gegen Russland gerät ins Wanken

Die EU verhandelt ein neues Sanktionspaket gegen Russland, doch wirtschaftliche Eigeninteressen einzelner Mitgliedstaaten bremsen die geplante Verschärfung. Wie stark wird der interne Widerstand das Sanktionspaket abschwächen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.02.2026 06:04
Aktualisiert: 19.02.2026 06:08
Lesezeit: 2 min
Interne Widerstände gefährden das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland und könnten die geplante Verschärfung der Maßnahmen deutlich abschwächen (Foto: iStock.com, artJazz) Foto: artJazz

Im Folgenden:

  • Warum wirtschaftliche Eigeninteressen von EU-Mitgliedern das neue Russland-Sanktionspaket blockieren.
  • Welche Häfen in Georgien und Indonesien im Fokus verschärfter EU-Sanktionen stehen.
  • Wie Griechenland und Malta sich gegen Änderungen beim Ölpreisdeckel wehren.

