Wirtschaft

Stellenabbau durch KI-Einsatz: Ergo streicht 1000 Arbeitsplätze bis 2030

Künstliche Intelligenz verändert die Versicherungsbranche und wirkt sich zunehmend auch auf Arbeitsplätze aus. Wird der Stellenabbau bei Ergo aus der Munich-Re-Gruppe damit zum Beispiel für den Einfluss von KI auf Beschäftigung in Deutschland?