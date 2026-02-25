Unternehmen

Nvidia-Aktie vor Zahlen: Milliardendeal mit OpenAI geplatzt – Nervosität am KI-Markt wächst

Kurz bevor Nvidia am Mittwochabend seine Quartalszahlen vorlegt, hat der US-Chipgigant seine milliardenschwere Vereinbarung mit OpenAI überraschend eingestellt. Wächst im KI-Sektor die Nervosität? Platzt bald die KI-Blase? Und was bedeutet der geplatzte OpenAI-Deal für die Nvidia-Aktie?