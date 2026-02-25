Antrittsbesuch: Merz wirbt in China für Regierungskonsultationen

Friedrich Merz wird von Xi Jinping, Präsident von China im Staatsgästehaus zu einem bilateralen Gespräch begrüsst. (Foto: dpa)

Friedrich Merz wird von Xi Jinping, Präsident von China im Staatsgästehaus zu einem bilateralen Gespräch begrüsst. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Merz wirbt in China für Regierungskonsultationen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Antrittsbesuch in China für mehr Austausch mit Deutschland geworben. «Ich weiß, dass meine Vorgänger ganz regelmäßig in China gewesen sind», sagte Merz bei einem Treffen mit Staatschef Xi Jinping. Er wolle an diese Tradition anknüpfen. «Wir sollten auch die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen wieder aufnehmen, die durch den Regierungswechsel in Berlin und durch die Pandemie unterbrochen worden sind.»

Xi sagte laut Übersetzung, er habe mitbekommen, dass Merz großen Wert auf die Beziehungen zu China lege. Die neue Bundesregierung betreibe unter Merz' Führung eine sachorientierte China-Politik, sagte Xi demnach.

Merz hatte zuvor Ministerpräsident Li Qiang in der Großen Halle des Volkes getroffen. Die chinesisch-deutschen Regierungskonsultationen fanden zuletzt 2023 in Berlin statt. Das Treffen gibt es seit 2011. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sei das Ziel der Gespräche, die Kooperationen beider Seiten zu vertiefen.