E-Auto-Bonus 2026: Zuschüsse bis zu 6.000 Euro – worauf Autokäufer achten müssen

Die E-Auto-Prämie 2026 ist zurück: Bis zu 6.000 Euro können Autokäufer erhalten (Foto: dpa). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

E-Auto-Bonus 2026: Worauf Autokäufer achten müssen

Nach dem Ende der Umweltprämie hat sich der private E-Auto-Markt nur langsam erholt. 2025 registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 545.142 Neuzulassungen von reinen Elektroautos – ein Marktanteil von 19,1-Prozent. Doch die Nachfrage bleibt empfindlich. Schon kleine Änderungen bei Förderung, Strompreisen oder Restwerten entscheiden darüber, ob Käufer bestellen oder abwarten.

Ab 2026 soll sich das ändern. Der Bund plant ein Förderprogramm, das bis 2029 mit bis zu 3 Milliarden Euro ausgestattet sein soll und bis zu 800.000 Neuzulassungen unterstützen könnte. Die Eckpunkte orientieren sich an den bislang angekündigten Regierungsplänen; maßgeblich werden am Ende die konkreten BAFA-Regeln und die endgültige Förderrichtlinie sein.

Wer wie viel bekommt: E-Auto-Förderung nach Einkommen und Kindern

Der zentrale Maßstab ist das zu versteuernde Einkommen (zvE), nicht das Bruttogehalt. Herangezogen wird in der Regel der Durchschnitt der zwei jüngsten Steuerbescheide; sie sollen nicht älter als drei Jahre sein. Für reine Elektroautos (BEV) ist folgende Staffel vorgesehen:

3.000 Euro Basisförderung – sofern das zvE die Grenze nicht überschreitet: Ohne Kinder bis 80.000 Euro, mit 1 Kind (unter 18) bis 85.000 Euro, mit 2 oder mehr Kindern (unter 18) bis 90.000 Euro.

4.000 Euro bei zvE unter 60.000 Euro.

5.000 Euro bei zvE unter 45.000 Euro.

Zusätzlich: 500 Euro je Kind (unter 18 Jahren), maximal 1.000 Euro.

Wer in der niedrigsten zvE-Klasse (unter 45.000 Euro) liegt und zwei Kinder hat, erreicht damit die Maximalförderung von 6.000 Euro.

Kfz-Steuer und Dienstwagen: Die wichtigsten Steuer-Vorteile für E-Autos

Der Zuschuss wirkt nur beim Kauf – steuerliche Regeln entlasten darüber hinaus im Alltag. Für reine Elektroautos gilt weiterhin die Kfz-Steuerbefreiung bei Erstzulassung bis Ende 2030. Sie greift bis zu zehn Jahre, endet aber spätestens am 31. Dezember 2035, unabhängig vom Zulassungsdatum.

Auch Dienstwagenfahrer profitieren: Für reine E-Autos gilt die 0,25-Prozent-Regel weiter bis zu einem Listenpreis von 100.000 Euro. Das ist vor allem für Arbeitnehmer und Selbstständige relevant, die das Fahrzeug über Arbeitgeber oder Firma nutzen.

E-Auto-Förderung für Plug-in-Hybride: Weniger Geld, strengere Technikregeln

Auch Plug-in-Hybride (PHEV) und Range-Extender (REEV) sollen ab 2026 berücksichtigt werden – allerdings deutlich zurückhaltender. Vorgesehen sind

ein Basisbetrag von 1.500 Euro,

ergänzt um Einkommens- und Familienzuschläge bis maximal 4.500 Euro.

Hinzu kommen technische Mindestanforderungen. Gefördert werden sollen nur Modelle, bei denen der elektrische Anteil im Alltag tatsächlich relevant ist. Welche Grenzwerte am Ende gelten, wird erst die endgültige Förderrichtlinie festlegen.

Kleingedrucktes zur Elektroauto-Prämie: Fristen, 36 Monate – und Rückzahlung

Die Prämie gibt es nicht ohne Bedingungen. Die erste Hürde ist die Frist: Der Antrag muss spätestens ein Jahr nach Zulassung gestellt werden. Wer das verpasst, ist raus – unabhängig von Einkommen und Fahrzeug.

Die zweite Vorgabe ist die Mindesthaltedauer von 36 Monaten. Das gilt für Kauf und Leasing. Wer vorher verkauft oder die Haltebedingungen bricht, muss die Prämie komplett zurückzahlen. Beim Leasing sind Kurzverträge damit praktisch ausgeschlossen.

Ladekosten 2026: Wenn Schnellladen den Bonus auffrisst

Der Bonus hilft beim Kauf. Ob sich das E-Auto langfristig rechnet, entscheidet der Ladestrom. Wer zuhause laden kann, fährt meist deutlich günstiger. Wer dagegen oft an öffentliche DC-Schnelllader muss, zahlt spürbar mehr. Je nach Anbieter und Tarif liegen die Preise häufig im Bereich von 60 Cent pro kWh oder darüber. Bei rund 12.000 Kilometern im Jahr kann das den Kostenvorteil gegenüber einem modernen Verbrenner deutlich reduzieren.

Dass viele genau so rechnen, zeigt eine Civey-Umfrage im Auftrag des Zentralverbands der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI). Knapp 60-Prozent der Autofahrer würden dauerhaft niedrigere Ladestrompreise einer Einmalprämie vorziehen. Das verschiebt die Debatte: Nicht die Förderung allein, sondern die persönliche Ladesituation entscheidet darüber, wie gut die Rechnung am Ende wirklich ist.

THG-Prämie: Der jährliche Bonus, den viele liegen lassen

Einen kleinen Ausgleich gibt es trotzdem: Die THG-Prämie. Halter von reinen Elektroautos können ihre eingesparten CO₂-Emissionen einmal pro Jahr bündeln lassen und erhalten dafür eine Prämie. Die Höhe schwankt je nach Markt und Anbieter. Für 2026 werden je nach Anbieter rund 250 bis 300 Euro genannt – in guten Phasen mehr, in schwachen weniger. Wer seriös kalkuliert, rechnet mit einem Mittelwert statt mit Bestwerten.

Die Beantragung ist in der Praxis unkompliziert: Anbieter auswählen, Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) hochladen, Auszahlung abwarten. Das genügt in der Regel einmal pro Jahr. Über mehrere Jahre kann daraus ein vierstelliger Betrag werden, der die laufenden Kosten reduziert.

Unter dem Strich: 6.000 Euro sind möglich – aber nicht für jeden

2026 kann für Privatkäufer ein starkes Zeitfenster sein – vor allem für Haushalte, die in die Einkommensstufen fallen und Kinder haben. Dann sind bis zu 6.000 Euro drin, dazu kommen THG-Prämie und steuerliche Vorteile. Trotzdem bleibt der Bonus kein Selbstläufer. Wer Haltefrist und Antragsfrist unterschätzt, riskiert Rückzahlungen oder verliert den Anspruch. Und wer beim Laden auf teure Schnelllader angewiesen ist, sollte die Betriebskosten konsequent gegenrechnen.

Für die Planung wichtig: Der Antrag soll zwar erst ab Mai 2026 möglich sein, die Förderung aber rückwirkend für Zulassungen ab dem 1. Januar 2026 gelten. Wer früh kauft, geht also in Vorleistung.