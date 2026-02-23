Wirtschaft

Globale Konjunkturerholung gewinnt an Breite: Asien stark, Deutschland überrascht

Immer mehr Indikatoren sprechen dafür, dass die Weltwirtschaft in eine Phase breiterer Erholung eintritt. Die ersten Einkaufsmanagerindizes für Februar zeigen in mehreren großen Industrieländern deutliche Verbesserungen. Besonders stark fällt das Signal in Japan aus, doch auch in Deutschland zeichnet sich ein möglicher Wendepunkt ab. Selbst in Polen mehren sich Anzeichen einer Stabilisierung.