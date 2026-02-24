Wirtschaft

Verdi-Streik legt bundesweit Busse und Bahnen lahm – was noch drohen könnte

Der Verdi-Streik legt erneut große Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahm. Millionen Pendler stehen vor massiven Einschränkungen, während sich der Tarifkonflikt weiter zuspitzt. Busse und Bahnen bleiben vielerorts im Depot – doch wie weit reichen die Folgen dieses ÖPNV-Warnstreiks, was plant Verdi noch und was sollten Sie unbedingt wissen?