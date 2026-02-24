Wirtschaft

Lucid Gravity im Überblick: Luxus-Elektro-SUV fordert deutsche Premium-Marken heraus

Der Lucid Gravity ist ein elektrischer Luxus-SUV des US-Herstellers Lucid Motors, der auf große Reichweite, viel Innenraum und hohe Ladeleistung ausgelegt ist. Welche Bedeutung dieses Modell für den Wettbewerb im deutschen Markt haben kann, bleibt offen.