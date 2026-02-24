Finanzen

Hoffnung für Novo Nordisk-Aktie? US-Listenpreise für Wegovy und Ozempic ab 2027 deutlich gesenkt

Die Novo Nordisk-Aktie ist seit Wochen im freien Fall. Nun plant der Pharmakonzern drastische Schritte bei den US-Listenpreisen für Gewichtssenker. Anleger hoffen auf Entlastung und Wachstum, doch ein verschärfter Wettbewerb und klinische Rückschläge werfen Fragen zur weiteren Kursentwicklung auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.02.2026 14:55
Aktualisiert: 24.02.2026 14:55
Lesezeit: 2 min
Das Abnehmmittel Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk liegt in einer Apotheke auf dem Verkaufstresen. (Foto: dpa) Foto: Steffen Trumpf

Novo Nordisk-Aktie im Fokus: US-Listenpreise für Gewichtssenker ab 2027 deutlich gesenkt

Die unter Druck stehende Novo Nordisk-Aktie reagiert auf einen weitreichenden Schritt des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333): In den USA sollen die US-Listenpreise für Gewichtssenker ab 2027 massiv reduziert werden. Ab dem 1. Januar 2027 werden für den Gewichtssenker Wegovy sowie das Diabetes-Medikament Ozempic 675 US-Dollar pro Monat verlangt, wie Führungskräfte des Unternehmens in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" am Dienstag mitteilten. Damit sinken die Preise für den Gewichtssenker Wegovy um rund die Hälfte und für Ozempic um gut ein Drittel. Die erstmals angekündigten Preissenkungen gelten zudem für die Tablettenvarianten beider Präparate, darunter auch Rybelsus. Für die Novo Nordisk-Aktie ist dieser Schritt im hart umkämpften Markt für Gewichtssenker von zentraler Bedeutung.

"Unsere Hoffnung ist, dass niedrigere Preise zu einem besseren Zugang und größerer Erschwinglichkeit führen", sagte Jamey Millar, der das US-Geschäft von Novo Nordisk verantwortet, der Zeitung. Ziel sei es, insbesondere die hohen Eigenanteile für jene Patienten zu senken, deren Versicherung einen Selbstbehalt vorsieht, oder die eine prozentuale Kostenbeteiligung leisten, die sich am Listenpreis orientiert.

Wettbewerb im Markt für Gewichtssenker verschärft sich

Mit diesem Schritt dürfte Novo Nordisk den intensiven Wettbewerb mit dem US-Konkurrenten Lilly (ISIN: US5324571083) weiter verschärfen. Beim Absatz seiner wichtigen Gewichtssenker war Novo Nordisk zuletzt zunehmend hinter die Amerikaner zurückgefallen, auch weil Lillys Gewichtssenker als wirksamer eingeschätzt wird. Die Novo Nordisk-Aktie und auch die Papiere des Rivalen gerieten am Dienstag nach Erscheinen des "WSJ"-Berichts unter Druck. Allerdings entwickeln sich die Kurse seit geraumer Zeit gegenläufig: die Novo Nordisk-Aktie nach unten, die Lilly-Aktie nach oben.

Bereits am Montag hatte Novo Nordisk einen weiteren Rückschlag im Bereich der Gewichtssenker gemeldet: Das Abnehmmedikament Cagrisema verfehlte in Studien seinen primären Endpunkt und erzielte nicht die erhoffte stärkere Gewichtsreduktion im Vergleich zu Zepbound von Lilly. In der Folge meldeten sich die Analysten und stuften überwiegend die Novo Nordisk-Aktie ab. Auch diese Nachricht belastete die Novo Nordisk-Aktie zusätzlich.

Novo Nordisk-Aktie zwischen Preisdruck und Wettbewerb

Die angekündigte Senkung der US-Listenpreise für Gewichtssenker markiert einen strategischen Wendepunkt für Novo Nordisk und rückt die Novo Nordisk-Aktie erneut in den Fokus der Anleger. Einerseits könnten niedrigere Preise den Zugang verbessern und die Nachfrage stabilisieren. Andererseits steigt der Margendruck in einem ohnehin hart umkämpften Marktumfeld. Der Wettbewerb mit Lilly bleibt intensiv, zumal der Konkurrent bei der Wirksamkeit seiner Gewichtssenker Vorteile für sich beansprucht. Hinzu kommen Unsicherheiten durch klinische Rückschläge wie bei Cagrisema. Für Investoren stellt sich damit die zentrale Frage, ob die neue Preisstrategie langfristig Wachstum bringt oder kurzfristig die Profitabilität belastet.

