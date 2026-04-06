Wirtschaft

Der moderne CEO: Warum klassische Karrierewege nicht mehr ausreichen

Immer mehr Vorstandschefs großer Konzerne werden ausgewechselt, während sich zugleich die Anforderungen an die Rolle deutlich verschieben. Welche Fähigkeiten müssen künftige CEO-Kandidaten mitbringen, um den Erwartungen der Aufsichtsgremien gerecht zu werden?