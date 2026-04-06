Wirtschaft

Der moderne CEO: Warum klassische Karrierewege nicht mehr ausreichen

Immer mehr Vorstandschefs großer Konzerne werden ausgewechselt, während sich zugleich die Anforderungen an die Rolle deutlich verschieben. Welche Fähigkeiten müssen künftige CEO-Kandidaten mitbringen, um den Erwartungen der Aufsichtsgremien gerecht zu werden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.04.2026 17:10
Lesezeit: 2 min
Der moderne CEO: Warum klassische Karrierewege nicht mehr ausreichen
Aufsichtsräte verschärfen die Anforderungen an CEO-Kandidaten und stellen strategische Führung, Organisationsstärke und den messbaren Einsatz von KI in den Mittelpunkt (Foto: dpa) Foto: P Stock

Im Folgenden:

  • Warum Aufsichtsräte weltweit ihre Maßstäbe für die CEO-Auswahl grundlegend überdenken.
  • Welche Fähigkeiten künftige Vorstandsvorsitzende mitbringen müssen, um Spitzenpositionen zu erreichen.
  • Weshalb klassische Managementerfahrung allein für die CEO-Rolle nicht mehr ausreicht.

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