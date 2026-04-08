Politik

Waffenruhe im Iran-Konflikt: Zehn-Punkte-Plan wirft Fragen auf – wie geht es weiter?

Nach Wochen der Gewalt bringt eine Feuerpause im Iran-Konflikt Hoffnung auf Entspannung. Doch entscheidende Fragen bleiben offen, und widersprüchliche Signale sorgen für Zweifel. Wird aus der kurzen Ruhephase ein dauerhafter Frieden – oder ist sie nur eine trügerische Atempause?