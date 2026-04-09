Finanzen

US-Börsenbericht: Wall Street feiert Comeback, da Sorgen um Waffenruhe durch Israel-Libanon-Gespräche gelindert wurden

Nach anfänglichen Turbulenzen drehen die Kurse plötzlich ins Plus – was hinter der Erleichterung der Anleger steckt und welche Entwicklungen den Markt jetzt antreiben.
Autor
Bonnier Investor
09.04.2026 22:06
Lesezeit: 2 min
US-Börsenbericht: Wall Street feiert Comeback, da Sorgen um Waffenruhe durch Israel-Libanon-Gespräche gelindert wurden
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Geopolitische Entspannung sorgt für Aufatmen

Die drei Hauptindizes an der Wall Street verzeichneten ein Comeback, nachdem sie zuvor stundenlang im Minus notiert hatten, wobei die Anleger weitere Erleichterung darüber zum Ausdruck brachten, dass Israel in Gespräche mit dem Libanon eintreten werde.

Zuvor hatten die Investoren Bedenken geäußert, dass der erst am Dienstag vermittelte Waffenstillstand bald scheitern könnte, da der Iran behauptete, die USA hätten das Abkommen mehrfach gebrochen.

Die Wall Street setzte ihre Rallye im Anschluss an das Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran fort und machte frühere Verluste wett, die durch die Sorge vor einem Scheitern der Waffenruhe entstanden waren.

Die Bedenken der Anleger resultierten aus Äußerungen des Iran, wonach die USA und Israel mehrere Punkte des Waffenstillstandsabkommens gebrochen hätten – unter anderem durch fortgesetzte israelische Angriffe auf den Libanon.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte am Donnerstagabend an, dass das Land in direkte Gespräche mit dem Libanon eintreten werde, wobei die Verhandlungen Berichten zufolge in den kommenden Tagen in Washington, D.C. beginnen sollen.

Nach der Ankündigung Netanjahus fiel der Ölpreis um 4 US-Dollar pro Barrel auf 95 US-Dollar und notierte zum Börsenschluss an der Wall Street bei 97 US-Dollar.

„Für den Markt zählt kaum etwas anderes als die Dauerhaftigkeit der Waffenruhe, das Schifffahrtsvolumen durch die Straße von Hormus und letztlich die Frage, ob ein echtes, dauerhaftes Abkommen erzielt wird“, sagte Bradford Smith von Janus Henderson Investors.

Diese Entwicklung folgt zudem auf die Veröffentlichung jüngster Daten des US-Handelsministeriums, die zeigten, dass sich das Wirtschaftswachstum deutlich von 4,4 Prozent im dritten Quartal 2025 auf 0,5 Prozent im vierten Quartal verlangsamt hat.

US-Leitindizes setzen ihre Gewinnserie fort

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,58 Prozent auf 48.185,80 Punkte, während der Nasdaq Composite mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 22.822,42 Punkten schloss.

Der S&P 500 notierte unterdessen zum Börsenschluss mit 0,62 Prozent im Plus bei 6.824,66 Punkten.

Für den Nasdaq und den S&P 500 war es der siebte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen.

Der VIX-Index, oft auch als „Angstbarometer“ bezeichnet, gab weiter nach und fiel um fast 7 Prozent.

Bewegung bei Tech-Werten und Einzeltiteln

Die Aktien von Amazon verzeichneten einen Kursanstieg von 5 Prozent, nachdem Vorstandschef Andy Jassy am Donnerstag erklärte, das Unternehmen erwäge, seine KI-Chips auch an andere Firmen zu verkaufen.

Die Oracle-Aktie brach um über 5 Prozent ein. Zuvor war berichtet worden, dass eine Investment-Management-Gruppe beabsichtigt, einen Teil der von ihr bereitgestellten Fremdfinanzierung in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar für ein Rechenzentrum in Michigan zu verkaufen.

Chevron geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass seine Produktion im ersten Quartal – teilweise bedingt durch den Krieg im Iran – um bis zu 6 Prozent gesunken sei. Die Aktie beendete den Handel mit einem Minus von knapp über 1 Prozent.

Intel setzte seine Rallye fort, nachdem bekannt gegeben wurde, dass sich die Alphabet-Tochter Google zur Nutzung künftiger Generationen der Xeon-Prozessoren verpflichtet habe. Das Papier schloss 2,6 Prozent im Plus.

CoreWeave kletterte um über 4 Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen einen Vertrag im Wert von 21 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hatte, um Meta bis 2032 mit Rechenleistung zu versorgen. Die Meta-Aktie stieg daraufhin um 2,5 Prozent.

Die Aktien von Flutter und DraftKings verbuchten Verluste von 3,8 Prozent beziehungsweise 7 Prozent, da der Gesetzgeber in Ohio einen Gesetzentwurf prüft, der mobile Wetten möglicherweise komplett verbieten könnte.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Technologie
Das Thema Datenschutz ist als Verkaufsargument erneut in den Fokus gerückt
Technologie Das Thema Datenschutz ist als Verkaufsargument erneut in den Fokus gerückt

Nicht nur im Bankwesen oder in den sozialen Medien spielt der Datenschutz bei alltäglichen Kaufentscheidungen eine wichtige Rolle. Auch...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsenbericht: Wall Street feiert Comeback, da Sorgen um Waffenruhe durch Israel-Libanon-Gespräche gelindert wurden
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Wall Street feiert Comeback, da Sorgen um Waffenruhe durch Israel-Libanon-Gespräche gelindert wurden
09.04.2026

Nach anfänglichen Turbulenzen drehen die Kurse plötzlich ins Plus – was hinter der Erleichterung der Anleger steckt und welche...

Inflation steigt kurzfristig: IWF warnt vor Risiken für Märkte
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Inflation steigt kurzfristig: IWF warnt vor Risiken für Märkte
09.04.2026

Der Iran-Krieg drückt auf das globale Wachstum und treibt die Preise. Selbst das optimistischste Szenario des IWF sieht jetzt eine...

Waffenruhe im Golf: Straße von Hormus weiterhin eingeschränkt
DWN
Politik
Politik Waffenruhe im Golf: Straße von Hormus weiterhin eingeschränkt
09.04.2026

Die Waffenruhe im Golf sorgt weiterhin für Unsicherheit auf zentralen Handelsrouten und belastet Reedereien sowie Energiemärkte. Warum...

5 Prozent Inflation: Trotz Waffenstillstand droht erheblicher Kaufkraftverlust
DWN
Politik
Politik 5 Prozent Inflation: Trotz Waffenstillstand droht erheblicher Kaufkraftverlust
09.04.2026

Es ist laut IEA die "schwerste fossile Energiekrise unserer Zeit" – und die Inflation zieht bereits spürbar an. Experten warnen vor...

Firmenpleiten auf höchstem Stand seit mehr als 20 Jahren
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Firmenpleiten auf höchstem Stand seit mehr als 20 Jahren
09.04.2026

Mehr als 4.500 Firmen meldeten im ersten Quartal Insolvenz an – so viele wie seit 2005 nicht mehr. Besonders stark betroffen sind...

Nach Waffenruhe: Wie ist der Stand in der Straße von Hormus?
DWN
Politik
Politik Nach Waffenruhe: Wie ist der Stand in der Straße von Hormus?
09.04.2026

Der Iran will Maut verlangen. Was ist erlaubt, und wer könnte die Passage sichern? Antworten auf zentrale Fragen.

Spritpreise fallen kaum: Ölpreis stürzt, Zapfsäule bremst
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Spritpreise fallen kaum: Ölpreis stürzt, Zapfsäule bremst
09.04.2026

Der Ölpreis bricht ein – doch an der Zapfsäule kommt davon kaum etwas an. Jetzt wächst der Druck auf Konzerne und Politik, die Preise...

Streit um Rundfunkbeitrag: VGH prüft Programmvielfalt
DWN
Politik
Politik Streit um Rundfunkbeitrag: VGH prüft Programmvielfalt
09.04.2026

Neun Kläger vor dem VGH Baden-Württemberg weigern sich, den Rundfunkbeitrag zu zahlen. Sie bezweifeln die Ausgewogenheit der...