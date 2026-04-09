US-Börsenbericht: Wall Street feiert Comeback, da Sorgen um Waffenruhe durch Israel-Libanon-Gespräche gelindert wurden

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Geopolitische Entspannung sorgt für Aufatmen

Die drei Hauptindizes an der Wall Street verzeichneten ein Comeback, nachdem sie zuvor stundenlang im Minus notiert hatten, wobei die Anleger weitere Erleichterung darüber zum Ausdruck brachten, dass Israel in Gespräche mit dem Libanon eintreten werde.

Zuvor hatten die Investoren Bedenken geäußert, dass der erst am Dienstag vermittelte Waffenstillstand bald scheitern könnte, da der Iran behauptete, die USA hätten das Abkommen mehrfach gebrochen.

Die Wall Street setzte ihre Rallye im Anschluss an das Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran fort und machte frühere Verluste wett, die durch die Sorge vor einem Scheitern der Waffenruhe entstanden waren.

Die Bedenken der Anleger resultierten aus Äußerungen des Iran, wonach die USA und Israel mehrere Punkte des Waffenstillstandsabkommens gebrochen hätten – unter anderem durch fortgesetzte israelische Angriffe auf den Libanon.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte am Donnerstagabend an, dass das Land in direkte Gespräche mit dem Libanon eintreten werde, wobei die Verhandlungen Berichten zufolge in den kommenden Tagen in Washington, D.C. beginnen sollen.

Nach der Ankündigung Netanjahus fiel der Ölpreis um 4 US-Dollar pro Barrel auf 95 US-Dollar und notierte zum Börsenschluss an der Wall Street bei 97 US-Dollar.

„Für den Markt zählt kaum etwas anderes als die Dauerhaftigkeit der Waffenruhe, das Schifffahrtsvolumen durch die Straße von Hormus und letztlich die Frage, ob ein echtes, dauerhaftes Abkommen erzielt wird“, sagte Bradford Smith von Janus Henderson Investors.

Diese Entwicklung folgt zudem auf die Veröffentlichung jüngster Daten des US-Handelsministeriums, die zeigten, dass sich das Wirtschaftswachstum deutlich von 4,4 Prozent im dritten Quartal 2025 auf 0,5 Prozent im vierten Quartal verlangsamt hat.

US-Leitindizes setzen ihre Gewinnserie fort

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,58 Prozent auf 48.185,80 Punkte, während der Nasdaq Composite mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 22.822,42 Punkten schloss.

Der S&P 500 notierte unterdessen zum Börsenschluss mit 0,62 Prozent im Plus bei 6.824,66 Punkten.

Für den Nasdaq und den S&P 500 war es der siebte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen.

Der VIX-Index, oft auch als „Angstbarometer“ bezeichnet, gab weiter nach und fiel um fast 7 Prozent.

Bewegung bei Tech-Werten und Einzeltiteln

Die Aktien von Amazon verzeichneten einen Kursanstieg von 5 Prozent, nachdem Vorstandschef Andy Jassy am Donnerstag erklärte, das Unternehmen erwäge, seine KI-Chips auch an andere Firmen zu verkaufen.

Die Oracle-Aktie brach um über 5 Prozent ein. Zuvor war berichtet worden, dass eine Investment-Management-Gruppe beabsichtigt, einen Teil der von ihr bereitgestellten Fremdfinanzierung in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar für ein Rechenzentrum in Michigan zu verkaufen.

Chevron geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass seine Produktion im ersten Quartal – teilweise bedingt durch den Krieg im Iran – um bis zu 6 Prozent gesunken sei. Die Aktie beendete den Handel mit einem Minus von knapp über 1 Prozent.

Intel setzte seine Rallye fort, nachdem bekannt gegeben wurde, dass sich die Alphabet-Tochter Google zur Nutzung künftiger Generationen der Xeon-Prozessoren verpflichtet habe. Das Papier schloss 2,6 Prozent im Plus.

CoreWeave kletterte um über 4 Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen einen Vertrag im Wert von 21 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hatte, um Meta bis 2032 mit Rechenleistung zu versorgen. Die Meta-Aktie stieg daraufhin um 2,5 Prozent.

Die Aktien von Flutter und DraftKings verbuchten Verluste von 3,8 Prozent beziehungsweise 7 Prozent, da der Gesetzgeber in Ohio einen Gesetzentwurf prüft, der mobile Wetten möglicherweise komplett verbieten könnte.