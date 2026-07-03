Immobilien

Explosionsartige Mietsteigerungen: Wie Sie sich gegen den Mietenwahnsinn wehren können

Die Wohnkosten in Deutschlands Großstädten kennen seit Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Eine aktuelle Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbunds zeigt das erschreckende Ausmaß des Mietenanstiegs der letzten zehn Jahre. Für Mieter wird die Lage zunehmend brenzlig, während die Politik über Kürzungen streitet. Wir zeigen Ihnen die nackten Fakten und Ihre Rechte.