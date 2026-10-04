Politik

Handwerkerbonus wird gekappt: Bis zu 300 Euro weniger – Fiskus profitiert

Mehr Geld im Portemonnaie – das verspricht die Einkommensteuerreform 2027. Beim Handwerkerbonus passiert das Gegenteil: Statt 1.200 Euro sollen Haushalte künftig nur noch 900 Euro von der Steuerschuld abziehen können. Für den Fiskus dagegen ein Plus in dreistelliger Millionenhöhe. All das ist ausgerechnet Teil eines Gesetzes, das eigentlich kleine und mittlere Einkommen entlasten soll.