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BEG-Reform: Wärmepumpen-Förderung sinkt ab 2027 weiter

Die Wärmepumpen-Förderung sinkt ab 2027 weiter: Wer zu spät beantragt oder falsch plant, dem könnten Tausende Euro Zuschuss durch die Lappen gehen.
Autor
avtor
Anika Völger
08.10.2026 12:14
Lesezeit: 3 min
BEG-Reform: Wärmepumpen-Förderung sinkt ab 2027 weiter
Viele Eigentümer stehen vor derselben Entscheidung – Heizung tauschen oder Haus sanieren. Was viele nicht wissen: Der Staat hat die Förderung an einen Halbjahres-Countdown gekoppelt (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • 1.435 Euro futsch: Warum der nächste Stichtag den Wärmepumpen-Zuschuss schrumpfen lässt.
  • 22.500 Euro weniger: So stark sinkt die Förderung bei Komplettsanierungen.
  • 3 Jahre Wartezeit: Die Förderfalle durch die falsche Reihenfolge.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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