Immobilien

Zinsbindung, Tilgung, Sondertilgung: Die wichtigsten Begriffe der Baufinanzierung erklärt

Die Hindernisse für den Hauskauf sind höher denn je. Interessierte Käufer müssen gut vorbereitet bei der Bank vorsprechen. Deswegen geht es in diesem Artikel um die wichtigsten Begriffe rund um die Baufinanzierung. 
Autor
avtor
Nataly Sesic
23.10.2026 12:00
Lesezeit: 4 min
Zinsbindung, Tilgung, Sondertilgung: Die wichtigsten Begriffe der Baufinanzierung erklärt
Zins, Tilgung, Sondertilgung: Das müssen Interessierte wissen, bevor sie einen Immobilienkredit aufnehmen (Foto: iStock/ Stadtratte). Foto: Stadtratte

Im Folgenden:

  • Wie hat sich der Markt bezüglich Immobilienfinanzierungen verändert?
  • Was sind die wichtigsten Begriffe rund um die Immobilienfinanzierung?
  • Ist aktuell ein guter Markt für die Aufnahme eines Darlehens?

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Nataly Sesic
Nataly Sesic ist seit 2023 als freie Autorin im Bereich Immobilien bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war sie als Producerin bei Galileo beschäftigt und hat frei für internationale Marken wie Apple Music und The Walt Disney Company gearbeitet. Neben Immobilien ist ihr Steckenpferd Musik – der Spagat zwischen Kunst und Politik macht ihr dabei besonders Spaß. Sie ist studierte Literaturwissenschaftlerin und macht aktuell ihren Master in Buchwissenschaft.
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