Politik

Merz trotz russischer Warnungen in Kiew: „Vom Ausgang dieses Krieges hängt auch Deutschlands Sicherheit ab“

Bundeskanzler Friedrich Merz ist gemeinsam mit einer Delegation deutscher Wirtschaftsvertreter am gestrigen Sonntag in Kiew eingetroffen. Mit dem Besuch will er seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, während Russland seine Angriffe auf ukrainische Städte verstärkt.
Autor
avtor
Nele-Mai Olup
05.10.2026 11:16
Lesezeit: 3 min
Merz trotz russischer Warnungen in Kiew: „Vom Ausgang dieses Krieges hängt auch Deutschlands Sicherheit ab“
Bundeskanzler Friedrich Merz (links, CDU) und Wolodymyr Selenskyj, Prasident der Ukraine. (Bild: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum Merz trotz russischer Warnungen nach Kiew reist.
  • Welche Interessen deutsche Unternehmenschefs in die Ukraine führen.
  • Wie Berlin Militärhilfe mit wirtschaftlichen Chancen verbinden will.

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Nele-Mai Olup

***

Nele-Mai Olup ist Autorin bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten im Bonnier-Konzern. Sie schreibt vor allem über internationale Politik, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklungen. Ihre Beiträge behandeln unter anderem den Ukrainekrieg, Verteidigungspolitik, Technologieunternehmen und geopolitische Risiken.

 
 
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