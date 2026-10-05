Politik

Merz trotz russischer Warnungen in Kiew: „Vom Ausgang dieses Krieges hängt auch Deutschlands Sicherheit ab“

Bundeskanzler Friedrich Merz ist gemeinsam mit einer Delegation deutscher Wirtschaftsvertreter am gestrigen Sonntag in Kiew eingetroffen. Mit dem Besuch will er seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, während Russland seine Angriffe auf ukrainische Städte verstärkt.