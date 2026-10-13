Wirtschaft

Kapitalflucht aus China: Superreiche fliehen vor Pekings Steuerjagd

Chinas Superreiche geraten ins Visier des Staates. Peking durchleuchtet Auslandsvermögen, friert Konten ein und verhängt Ausreiseverbote. Doch hinter der Steuerjagd steckt mehr als der Kampf gegen Ungleichheit: Die Regierung braucht dringend Geld für überschuldete Kommunen und strategische Industrien. Ausgerechnet dieser Druck könnte nun eine Entwicklung beschleunigen, die Peking unbedingt verhindern will.