Wirtschaft

Vinted greift den Einzelhandel an: Wird Neuware zum Auslaufmodell?

Gebraucht statt neu: Vinted wächst rasant und könnte dem klassischen Einzelhandel zunehmend gefährlich werden. Schon heute ersetzen drei Viertel aller Käufe auf der Plattform den Erwerb neuer Produkte. Gleichzeitig expandiert das Unternehmen weltweit, erschließt neue Geschäftsfelder und verdient Geld, ohne Verkäufern Gebühren zu berechnen. Vinted-Chef Adam Jay erklärt, warum sein Geschäftsmodell funktioniert und weshalb die Secondhand-Revolution gerade erst begonnen hat.