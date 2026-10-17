Wirtschaft

Vinted greift den Einzelhandel an: Wird Neuware zum Auslaufmodell?

Gebraucht statt neu: Vinted wächst rasant und könnte dem klassischen Einzelhandel zunehmend gefährlich werden. Schon heute ersetzen drei Viertel aller Käufe auf der Plattform den Erwerb neuer Produkte. Gleichzeitig expandiert das Unternehmen weltweit, erschließt neue Geschäftsfelder und verdient Geld, ohne Verkäufern Gebühren zu berechnen. Vinted-Chef Adam Jay erklärt, warum sein Geschäftsmodell funktioniert und weshalb die Secondhand-Revolution gerade erst begonnen hat.
Autor
avtor
Rūta Vizbarienė
17.10.2026 07:29
Lesezeit: 18 min
Vinted greift den Einzelhandel an: Wird Neuware zum Auslaufmodell?
Adam Jay, Leiter des Vinted-Marktplatzes, setzt auf weltweite Expansion und neue Geschäftsfelder. (Bild: Vladimir Ivanov (VŽ))

Im Folgenden:

  • Warum Vinted dem klassischen Einzelhandel zunehmend Konkurrenz macht.
  • Wie drei Viertel aller Vinted-Käufe den Erwerb neuer Produkte ersetzen.
  • Warum Vinted-Verkäufer auch künftig keine Verkaufsgebühren zahlen sollen.

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Rūta Vizbarienė

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