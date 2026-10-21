Politik

Frankreich steckt mitten im finanziellen Sturm: Kann daraus eine Schuldenkrise werden?

Frankreich kämpft mit hohen Defiziten, steigenden Zinsen und politischer Unsicherheit. Erinnerungen an die europäische Schuldenkrise werden wach, doch Ökonomen sehen entscheidende Unterschiede zu Griechenland. Gleichzeitig wächst die Frage, was die EZB tun könnte, falls aus einem französischen Problem ein europäisches wird.
Autor
avtor
Jeppe Karlsson
21.10.2026 08:13
Lesezeit: 13 min
Frankreich steckt mitten im finanziellen Sturm: Kann daraus eine Schuldenkrise werden?
Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei „Rassemblement National“ hat einen Plan in Höhe von 140 Milliarden Euro vorgelegt, der Frankreichs Haushaltsdefizit senken soll – kann dies nervöse Investoren in Zukunft beruhigen? (Bild: dpa) Foto: Thomas Samson

Im Folgenden:

  • Warum Spitzenökonomen trotz steigender Zinsen derzeit keine neue Euro-Schuldenkrise durch Frankreich erwarten.
  • Wie steigende US-Renditen die finanzielle Lage Frankreichs und ganz Europas zusätzlich belasten könnten.
  • Weshalb der EZB bei einer Intervention am Anleihemarkt ein schwerer geldpolitischer Zielkonflikt droht.

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Jeppe Karlsson

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Jeppe Karlsson ist ökonomischer Korrespondent bei Børsen, dem dänischen Partner von den DWN im Bonnier-Verlag. Er berichtet über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmensfragen und marktnahe Themen mit journalistischem Schwerpunkt auf Analyse und Einordnung.

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