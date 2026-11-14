Immobilien

Airbnb-Traumhaus in Schottland bringt 119.000 Euro im Jahr ein und steht zum Verkauf

Nur 36 Quadratmeter, eine spektakuläre Aussicht und Gäste, die von einem magischen Ort schwärmen: Ein futuristisches Ferienhaus in den schottischen Highlands ist zum Airbnb-Hit geworden. Das Anwesen erwirtschaftet jährlich rund 119.000 Euro Umsatz. Jetzt wollen die Eigentümer verkaufen. Was steckt hinter dem Erfolg und könnte die Immobilie für Investoren tatsächlich ein lukratives Geschäft sein?