Panorama

Volvo ebenso verdächtig wie BYD: Polnisches Militär verhängt Verbot für Friedhofsparkplätze

Das Militär führt Einschränkungen für Autofahrer ein, die rund um Allerheiligen den Parkplatz am Osobowicki-Friedhof in Breslau nutzen wollen. Das Verbot betrifft Fahrzeuge zahlreicher Marken, darunter chinesische Hersteller und ausgewählte Volvo-Modelle. Alle anderen Fahrer müssen sich auf Kontrollen von Kameras und anderen Geräten einstellen, die Bildaufnahmen ermöglichen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.10.2026 06:08
Lesezeit: 6 min
Volvo ebenso verdächtig wie BYD: Polnisches Militär verhängt Verbot für Friedhofsparkplätze
Kameras, Sensoren, Herkunft: Polens Militär verschärft Regeln für Autofahrer. (Bild: Fábio Lemos/iStock) Foto: Fábio Lemos

Im Folgenden:

  • Warum das polnische Militär chinesische Automarken und neuere Volvo-Modelle aussperrt.
  • Weshalb Fahrzeuge seit der Geely-Übernahme von Volvo unter besondere Sicherheitsauflagen fallen.
  • Welche strengen Kontrollen bei Kameras und Parksensoren auf Autofahrer zukommen.

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