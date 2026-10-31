Panorama

Volvo ebenso verdächtig wie BYD: Polnisches Militär verhängt Verbot für Friedhofsparkplätze

Das Militär führt Einschränkungen für Autofahrer ein, die rund um Allerheiligen den Parkplatz am Osobowicki-Friedhof in Breslau nutzen wollen. Das Verbot betrifft Fahrzeuge zahlreicher Marken, darunter chinesische Hersteller und ausgewählte Volvo-Modelle. Alle anderen Fahrer müssen sich auf Kontrollen von Kameras und anderen Geräten einstellen, die Bildaufnahmen ermöglichen.